لمنافسة غوغل.. زوكربيرغ يدفع لملياردير الهند 5.7 مليارات دولار لدخول السوق الهندي

أعلنت فيسبوك اليوم شراءها 10% من الأصول الرقمية لشركة ريلاينس إندستريز (Reliance Industries) الهندية، مقابل 5.7 مليارات دولار، حيث تتطلع شركة التواصل الاجتماعي إلى الاستفادة من خدمة دردشة واتساب الشهيرة لتقديم خدمات الدفع الرقمية هناك.

وستساعد الاتفاقية المجموعة الهندية -التي يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني- في خفض الديون التي تراكمت بعد دفعها مبالغ كبيرة لتأمين الصدارة لأعمال الاتصالات جيو إنفوكوم (Jio Infocomm).

وأصبحت جيو أنفوكوم أكبر مشغل اتصالات لاسلكية في البلاد في غضون ثلاث سنوات تقريبًا من إطلاقها، في حين قامت شركة ريلاينس -التي تتخذ من مومباي مقرا لها- بتوسيع أعمالها التجارية بالتجزئة بسرعة، ولديها الآن أكثر من عشرة آلاف متجر لبيع البقالة والإلكترونيات الاستهلاكية والملابس.

وقالت جيو إنفوكوم -في بيان اليوم الأربعاء- إن استثمار فيسبوك سيجعلها أكبر مساهم في منصتها الرقمية، مما يجعل قيمة الشركة نحو 66 مليار دولار.

وتحاول واتساب الحصول على الموافقة على طرح خدمة الدفع الرقمي في الهند، مما سيجعل لها موطئ قدم في سوق مزدحمة، لتنافس "غوغل باي تي أم". وقال متحدث باسم فيسبوك إن الموافقة على التوسع بعد إطلاق الإصدار التجريبي لم تأت بعد.

ويستعمل خدمة الرسائل الأشهر أربعمئة مليون مستخدم في الهند، وهو أكبر سوق لها، حيث يصل إلى ما يقرب من 80% من مستخدمي الهواتف الذكية في الدولة. وستساعد هذه الصفقة أيضا شركة التواصل الاجتماعي العملاقة في الاستفادة من واتساب هناك للدخول في شراكة مع سوق التجارة الإلكترونية جيو مارت (Jio mart) التي تربط بين الشركات الصغيرة والعملاء.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ "الهند في منتصف تحول رقمي كبير، ولعبت منظمات مثل جيو دورا كبيرا في الربط بين مئات الملايين من الهنود والشركات الصغيرة عبر الإنترنت".

في الشهر الماضي، أفادت "فايننشال تايمز" بأن فيسبوك تجري محادثات لشراء حصة 10% في جيو ، لكن المحادثات توقفت بسبب حظر السفر العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا.