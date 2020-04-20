مستغلة ظروف الحجر الصحي.. شركة فيسبوك تفاجئ العالم بتطبيق ألعاب جديد

فاجأت شركة فيسبوك المستخدمين بإعلانها أمس الأحد أنها ستطلق تطبيقا للألعاب على الأجهزة المحمولة اليوم الاثنين يركز بشكل أساسي على بث الألعاب المباشرة، في محاولة لمنافسة شركات مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت في هذا المجال، بحسب ما أفاد به تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال التقرير إنه كان مقررا إطلاق تطبيق "فيسبوك غيمنغ" (Facebook Gaming) في يونيو/حزيران المقبل، لكن الشركة قررت التعجيل بإطلاقه استغلالا لفترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس تطبيق الألعاب فيدي سيمو قوله إن "الاستثمار في الألعاب بشكل عام أصبح أولوية بالنسبة لنا، لأننا نرى الألعاب كشكل من أشكال الترفيه الذي يربط الناس حقا".

وأضاف سيمو أن "الترفيه ليس مجرد شكل من أشكال الاستهلاك السلبي، ولكنه عمل تفاعلي يجمع الناس معا".

ووفقا لتقرير "نيويورك تايمز"، فإن التطبيق الجديد يتضمن أيضا الألعاب غير الرسمية، والوصول إلى مجتمعات الألعاب.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم إصدارالتطبيق لنظام "آي.أو.أس" بعد موافقة شركة آبل.