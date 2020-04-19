بعد سنتين من تركهما فيسبوك.. مؤسسا إنستغرام يعودان بموقع جديد لتعقب كورونا

أطلق مؤسسا تطبيق إنستغرام موقعًا على الويب يقدم تحديثات حية على مستوى الولايات بشأن انتشار فيروس كورنا (كوفيد-19)، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

وتعاون مؤسسا إنستغرام كيفين سيستروم ومايك كريغير معا في إطلاق أول منتج منذ مغادرتهما موقع فيسبوك في عام 2018، وهو عبارة عن متتبع حديث عن مدى سرعة انتشار فيروس كورونا في كل ولاية.

ويستخدم الموقع المسمى "آر تي.لايف" (RT.live) نموذجا إحصائيا معروفا في علم الأوبئة يسمى رقم التكاثر الفعال، الذي يتتبع متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس من شخص واحد مصاب.

وقال كيفين سيستروم الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنستغرام في مقابلة مع بلومبيرغ، "إن كانت (الإحصائية) أعلى من واحد، فهذا يعني أنها تنمو بسرعة كبيرة، وإذا كانت أقل من واحدة، فهذا يعني أن الأمور تحت السيطرة".

وأضاف "نحاول أن نأخذ ما هو موضوع معقد ونختصره إلى رقم بسيط يمكن لأي شخص مشاهدته من منزله".

ويستمد الموقع بياناته من مشروع كوفيد تراكنغ بروجيكت (Covid Tracking Project)، وهي منظمة متطوعة بدأت بالمساعدة في جمع معدلات الاختبار والعدوى لفيروس كورونا من مصادر معروفة وموثوقة مثل سلطات الصحة العامة.

وقال سيستروم "إنه من المجدي أكثر النظر إلى معدل الإصابة من زاوية محلية. فعلى سبيل المثال ووفقًا للترتيب، فإن ولاية فيرمونت أكثر أمانًا من جورجيا".

ويأمل سيستروم أن يساعد موقع "آر تي.لايف" المواطنين على فهم ما إذا كانوا في خطر مع إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الأميركي.

وقال "هذا هو السبب في أهمية لوحة التحكم هذه لأنها تمنحك نظرة ثاقبة عن تأثير القرارت التي نتخذها جميعًا".

وكان سيستروم ومايك كريجر -مؤسسا إنستغرام- قد غادرا فيسبوك في أواخر عام 2018 بعد ست سنوات من استحواذ فيسبوك عليها إثر مواجهة مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ.

وقال سيستروم "إنه حتى مع كونه لا يمتلك خلفية في مجال الصحة أو علم الأوبئة، فإن النمذجة الإحصائية التي استخدمها في نمو إنستغرام السريع قد تكون مفيدة أيضا لتتبع نمو الفيروس. ومع ذلك، فهو لا يتوقع تحويل الموقع الجديد إلى شركة". وأضاف "سنرى أين تتجه الأمور".