هل يقاوم الحرق والكسر؟ شاهد اختبار هاتف ون بلس 8 الجديد

نشرت قناة جيري ريغ إيفريثنغ (JerryRigEverything) المتخصصة باختبارات الهواتف الذكية بطرق غريبة على يوتيوب، مقطع فيديو يبين مدى جودة ومتانة هاتف ون بلس 8 برو (OnePlus 8 Pro) الجديد، بناءً على الاختبارات القاسية التي تعرض لها.

وكان الاختبار الأول الذي خضع له هذا الهاتف لمعرفة قدرة زجاج الشاشة على تحمل الخدوش، حيث حصل الزجاج على تقييم 6 من 9، وهو ما يعتبر جيدا جدا وفق معايير الجودة.

ولمعرفة قدرة الهيكل على تحمل الخدوش المختلفة، قام الخبير بتجريح طلاء هيكل الهاتف بشفرة حادة وعملة معدنية، فتعرض الطلاء لأضرار واضحة.

وفي اختبار ثان لجودة الشاشة، قام أيضا بتعريضها للهب قداحة لمدة 30 ثانية تقريبا، ولم يظهر على الشاشة أية أضرار تذكر بل تابعت عملها بشكل ممتاز.

وفي الاختبار الذي حاول فيه الخبير ثني الهاتف من الجهتين، أظهر الهيكل متانة الكبيرة واستطاعت الشاشة تحمل ضغوط مشابهة بكل كفاءة.

وقد أعلنت ون بلس رسميا عن طرح هاتفيها الذكيين ون بلس8 وون بلس8 برو بالأسواق في نهاية أبريل/نيسان الحالي، وبسعر لا يتجاوز ألف دولار لون بلس8 برو، و700 دولار لون بلس8.