تحتاج كاميرا حاسوب للعمل عن بعد؟.. تعلم كيف تحول هاتفك الذكي لكاميرا ويب

يمكن استعمال الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي ككاميرا ويب بواسطة التطبيقات المناسبة، ولا يهم في ذلك ما إذا كان الجهاز قديما أو حديثا، ولكن الأهم أن يكون الجهاز الجوال متصلا بنفس الشبكة التي يعمل بها الحاسوب اللوحي أو الحاسوب المكتبي.

أندرويد الهواتف والحواسيب

بالنسبة للهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد فإنه يمكن استعمال التطبيق "درويدكام وايرليس ويبكام" (Droidcam Wireless Webcam) المجاني الذي يتيح إمكانية نقل الصوت والصورة، وهناك برنامج صغير يلزم تثبيته على الحاسوب المحمول أو الحاسوب المكتبي المزود بنظام مايكروسوفت ويندوز أو لينوكس، ويقوم بتوفير برامج التشغيل اللازمة وإنشاء الاتصال.

وعلى الجانب الآخر يقوم تطبيق أي بي ويبكام (IP Webcam) المجاني بإرسال الصورة فقط إلى الحاسوب، مما يتعين تثبيت برنامج أي بي كاميرا أدابتر (IP Camera Adapter) عليه، ولنقل الصوت فإنه يتم استعمال ميكروفون سماعة الرأس أو الميكروفون المدمج في الحاسوب المحمول.

آيفون وآبل

هناك بعض التطبيقات المختلفة التي يمكن استعمالها للقيام بهذه المهمة لتحويل هواتف آيفون أو حواسيب آيباد اللوحية إلى كاميرا ويب مع حاسوب ماك، وتنصح مجلة التكنولوجيا "بي سي فيلت" الألمانية باستعمال تطبيق "كينونيز إيبوكام ويب كام" (Kinonis EpocCam Webcam) الذي يمتاز بسهولة إعداده.