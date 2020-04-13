بعد شهر من قرارها.. مايكروسوفت تبرر أخيرا سبب إنهاء تحديثات فيجوال بيسك

كشفت شركة مايكرسوفت أخيرا عن مبرراتها لقرار إنهاء تحديثات لغة البرمجة الشهيرة فيجوال بيسك، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على ذلك القرار الذي سيؤثر على مئات الآلاف من مستخدمي تلك اللغة.

وكانت الشركة أعلنت منتصف الشهر الماضي أنها ستوقف نهائيا تحديث لغة فيجوال بيسك، واعتُبر الإعلان نهاية حقبة لأحد أهم لغات البرمجة في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، كما أنه نهاية لغة مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس التي أطلقها لأول مرة في عام 1991 باعتبارها إعادة اختراع لمايكروسوفت بيسك (Microsoft BASIC)، التي شارك في تأسيسها مع بول ألين كأول منتج للشركة في عام 1975.

وقال سكوت هانتر، مدير إدارة البرامج في مايكروسوفت نت "الفكرة الكاملة وراء فيجوال بيسك هي أنها كانت دائما لغة رائعة لجذب المزيد من الأشخاص إلى البرمجة، فرغم عمرها، لا يزال لدى فيجوال بيسك 700 ألف مستخدم نشط شهريا، وهو عدد كبير، نظرا لأن المنتج قد جرى الإعلان عنه رسميا أنه "قديم" في عام 2008 وتباطأت وتيرة التحديثات فيه منذ ذلك الحين".

ويتابع هانتر أن سبب إنهاء التحديثات الجديدة لفيجوال بيسك رسميا هو مساعدة هؤلاء المطورين على الاستمرار في استخدام اللغة للانتقال إلى إصدارات أكثر حداثة من الإصدار التالي من برمجية ".نت"، الذي سيصدر في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث سيدعم بالفعل التعليمات البرمجية المكتوبة في فيجوال بيسك".

وبهذا تأمل مايكروسوفت في الحفاظ على فيجوال بيسك مستقرة ومفهومة للقلة النسبية التي لا تزال تعتمد عليها. فجعل فيجوال بيسك متوافقة مع الإصدارات الأحدث من اللغات الخاصة بمايكروسوفت مثل سي# (#C) سيضيف تعقيدا من شأنه أن يقوض الهدف منها وهو سهولتها.

كل هذا يأتي بعد فترة طويلة من تحويل التركيز بعيدا عن فيجوال بيسك لصالح تطوير لغة سي#، التي صدرت أول مرة في الوقت نفسه تقريبا مع فيجوال بيسك، ولا تزال واحدة من أكثر اللغات شيوعا.

في عام 2017، قررت مايكروسوفت رسميا أن تطوير سي# سيستمر، ولكن فيجوال بيسك ستحصل فقط على تحديثات محددة للغاية. والآن مع الإعلان الجديد فحتى هذه التحديثات البطيئة ستتوقف.

وبدلا من التركيز على بناء ميزات لغة جديدة لفيجوال بيسك، سيركز الفريق على تحسين منتجات ".نت" مفتوحة المصدر، مما يعني أنها ستكون مجانية لأي شخص لاستخدامها وتنزيلها وتعديلها. وبما أن أي شخص يمكنه استخدامها على أي نظام أساسي، فإن ذلك يساعد على انتشار اللغة بشكل أسرع.