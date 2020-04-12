ليس لديهم شبكة الجيل الخامس بعد.. الهولنديون يدمرون منصات الاتصالات

قالت صحيفة دي تلغراف يوم السبت إن عددا من أبراج البث الخلوي الهولندية تضررت بسبب الإحراق المتعمد أو التخريب في الأسبوع الماضي على يد مناهضين لتشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس.

وقالت الصحيفة إن هناك أربع حوادث من هذا القبيل في الأسبوع الماضي، واستشهدت بمدير مؤسسة مونيه الصناعية التي تشرف على وضع الأبراج الخلوية في البلاد.

وذكرت أن من قام بعمليات التخريب رسموا شعارا مضادا لتقنية الجيل الخامس في مكان الهجوم.

وعارضت جماعات في هولندا تقنية الجيل الخامس في الغالب بسبب مخاوف من أن الموجات يمكن أن تضر بصحة الإنسان. ويخشى آخرون من أن التكنولوجيا يمكن أن تنتهك الخصوصية.

وقالت وزارة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للحكومة الهولندية، في بيان على موقعها على الإنترنت، إنها سجلت "حوادث مختلفة" بشأن أبراج البث في الأسبوع الماضي، بما في ذلك الإحراق العمد والتخريب، ولم تستبعد أن يكون السبب هو معارضة إطلاق شبكة الجيل الخامس في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيانها "هذا تطور مقلق.. حيث يمكن أن يكون لتعطيل أبراج البث عواقب على تغطية شبكة الاتصالات وإمكانية الوصول إلى خدمات الطوارئ".

وأشارت إلى أن هجمات مماثلة حدثت مؤخرا في بريطانيا.

ورفض وزراء بريطانيون الأسبوع الماضي نظرية تربط أبراج الجيل الخامس بانتشار فيروس كورونا الجديد باعتبارها "أخبارا زائفة" وخطيرة.

ولا يزال كبار مزودي الاتصالات في هولندا في مرحلة اختبار تقنية اتصالات الجيل الخامس ولم يبدؤوا بعد إطلاقها على مستوى البلاد، في انتظار انتهاء المناقصات في يونيو/حزيران القادم.