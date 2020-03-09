أمازون تبدأ بيع تقنيتها الجديدة للدفع دون الوقوف بالطابور

أعلنت شركة أمازون يوم الاثنين أنها ستبدأ في بيع تقنية الدفع من دون مسؤولي صناديق المستعملة في متاجر أمازون غو (Go) إلى تجار التجزئة الآخرين.

وتتيح تقنية "جست والك أوت" (Just Walk Out) للمتسوقين التبضع دون الحاجة إلى التوقف في طابور الدفع للصندوق، حيث تقوم الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى من خلال المتجر بمراقبة البضائع التي يأخذها المتسوقون وخصم مقابلها المالي عند مغادرتهم تلقائيا من حسابهم في أمازون.

ووقعت أمازون بالفعل عقودا عديدة مع تجار التجزئة المهتمين بتوفير هذه التقنية بمتاجرهم، وفقا لوكالة رويترز. وليس واضحا من هي الشركات التي تخطط لاستخدام هذه التكنولوجيا أو قيمة هذه العقود.

وقالت أمازون إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لتثبت التقنية الرقمية في متاجر التجزئة، وذلك بالاعتماد على ما إذا كانت ستُشغل في متجر جديد أو قائم. وبالنسبة إلى المتاجر الحالية، قالت أمازون إنها "ستعمل مع تاجر التجزئة لتثبيت التكنولوجيا مع تقليل التأثير على العمليات الحالية".

وعلى عكس متاجر أمازون غو، حيث يمرّر المستخدمون تطبيق غو على نقطة بباب دوار عند دخولهم، يمرر المتسوقون بطاقتهم الائتمانية على نقطة بالباب الدوار في أحد المتاجر باستخدام تقنية "جست والك أوت".

وقالت أمازون إذا احتاج المتسوقون إلى إيصال، يمكنهم زيارة مكتب مخصص لذلك في المتجر لإدخال عنوان بريدهم الإلكتروني، وسيُرسل الإيصال تلقائيا إلى عنوان بريدهم الإلكتروني في المرة التالية التي يزورون فيها أي متجر ويستخدمون التقنية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه أمازون بناء شبكتها المؤلفة من 25 متجر غو في جميع أنحاء أميركا. ففي الشهر الماضي، أطلقت أول سوق تجاري (سوبر ماركت) كامل من دون استخدام نقود يطلق عليه "غو غروسيري" القريب من مقرها الرئيسي في سياتل. وتدرس أمازون توفير تلك التكنولوجيا في المطارات ودور السينما.

وفي رسالة الشركة لعام 2018 إلى المساهمين، تحدثت أمازون عن الأهمية المتزايدة لمحلات غو، حيث قال رئيسها التنفيذي جيف بيزوس إنها أكبر مثال لجهود أمازون "لإسعاد" العملاء، ووصف طوابير الدفع بأنها "أسوأ شيء في تجارة التجزئة المادية".

وتأتي هذه الخطورة التسويقية في وقت يشهد فيه العالم حالة من الهلع بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث إن استعمال النقود وتجمعات المحلات تعد من أكثر عوامل انتشاره.