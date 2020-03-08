فيسبوك تحظر مؤقتا إعلانات أقنعة الوجه الطبية لمنع استغلال فيروس كورونا

حظرت شركة فيسبوك مؤقتا الإعلانات والقوائم التجارية الخاصة بأقنعة الوجه الطبية، وسط قلق متزايد بشأن الاستغلال المرتبط بفيروس كورونا، وفقا لتقرير قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية.

ونقلت القناة عن مدير إدارة المنتجات في فيسبوك روب ليذرن قوله "نحن نراقب كوفيد-19 (الاسم الرسمي لفيروس كورنا المستجد) عن كثب، وسنقوم بإجراء التحديثات اللازمة لسياساتنا إذا رأينا أشخاصا يحاولون استغلال هذه الحالة الطارئة للصحة العامة"، مؤكدا أنه سيتم "تطبيق هذا التغيير في الأيام المقبلة".

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن الناس يشترون أقنعة الوجه وغيرها من المعدات مما يؤدي إلى نقص المعدات الواقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، الأمر الذي يعرض الأرواح للخطر من فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض المعدية.

وأعلنت فيسبوك في وقت سابق فرض حظر على الإعلانات الخاصة بالمنتجات الطبية التي تشير بشكل كاذب إلى وجود منتج محدود العرض، وأي منتج يروج لـ "علاجات" أو طرق وقائية مزيفة لكوفيد-19.

كما أعلنت أنه سيتم كذلك حظر المجموعات والصفحات المرتبطة بفيروس كورونا من خوارزمياتها. وتنطبق القواعد أيضا على إنستغرام المملوك لفيسبوك. وغرد رئيس إنستغرام أدام موسيري قائلا "إن الإمدادات محدودة، والأسعار مرتفعة، ونحن ضد الأشخاص الذين يستغلون هذه الحالة الطارئة للصحة العامة".

وكانت فيسبوك أغلقت أحد مكاتبها في سياتل بعد أن تأكد إصابة مقاول هناك بفيروس كورونا المستجد، وطلب من موظفي الشركة في ذلك المكتب (وعددهم خمسة آلاف موظف) العمل من المنزل حتى 31 مارس/آذار الجاري. كما قلصت الشركة أيضا الزائرين الاجتماعيين إلى مكاتبها، وألغت مشاركتها في عدد من المؤتمرات نتيجة تفشي الفيروس.

كما عدل موقعا التجارة الإلكترونية "إيباي" و"أمازون" قواعدهما المتعلقة بالسلع ذات الصلة بفيروس كورونا. وفي إشعار للبائعين يوم الجمعة، قالت "إيباي" إنها تحظر جميع مبيعات أقنعة الوجه الطبية، ومعقم الأيدي، والمناديل المطهرة في محاولة لوقف ارتفاع الأسعار.

وأزال موقع "إيباي" بالفعل أكثر من ألفي منتج لعرض أصحابها مزاعم لم يتم التحقق من صحتها تتعلق بفيروس كورونا، كما قامت "أمازون" بإزالة قوائم الجهات الخارجية التي رفعت بشكل كبير أسعار معقمات اليد وأقنعة الوجه الطبية.