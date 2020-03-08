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لمحاربة كورونا.. إيران تغري مواطنيها بإنترنت مجاني

وزارة الصحة الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 145 والإصابات إلى 5823 شخصا في عموم البلاد (الأوروبية)
وزارة الصحة الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 145 والإصابات إلى 5823 شخصا في عموم البلاد (الأوروبية)

أعلنت السلطات الإيرانية منح باقة إنترنت مجانية للمواطنين تشجيعا منها كي يلزموا منازلهم، في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.

وغرد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عبر حسابه على موقع تويتر "طلبت من الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت (المنزلي)، إطلاق باقة مجانية تضم 100 غيغابايت لجميع مشتركيها اعتبارا من غد الأحد وحتى 20 مارس/آذار الجاري".

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 145 والإصابات إلى 5823 شخصا في عموم البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم، وأطلقت عليه اسم كوفيد-19 في وقت لاحق.
المصدر : مواقع إلكترونية
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