بسبب كورونا.. إلغاء مؤتمر التقنية والأفلام والموسيقى السنوي "ساوث باي ساوث ويست"

يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا اجتاحت مؤتمرات التقنية الكبرى حول العالم، وأحدث ضحايا الفيروس إلغاء المؤتمر السنوي للتقنية والأفلام والموسيقى المعروف باسم "ساوث باي ساوث ويست" (أس إكس أس دبليو) الذي كان يفترض أن يعقد أسبوعا بمدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.

فنتيجة المخاوف بسبب تفشي فيروس كورونا، أعلن مسؤولو الحكومة المحليون في مدينة أوستن إلغاء الفعالية خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الجمعة ناقشوا فيه حالة تفشي الفيروس والفعاليات في المدينة. وقال عمدة أوستن ستيف أدلر إنه أعلن كارثة محلية في المدينة وأصدر أمرا بإلغاء المؤتمر.

وفي بيان على موقع المؤتمر الرسمي قالت اللجنة المنظمة إنها "ستتبع بإخلاص توجيهات المدينة".

وأضافت "نحن محطمون لمشاركة هذه الأخبار معكم، المعرض يجب أن يستمر، وهذه هي المرة الأولى منذ 34 عاما التي تلغى فيها فعالية شهر مارس/آذار. نحن نعمل الآن على تداعيات هذا الوضع غير المسبوق".

وقال مسؤولو أوستن إنه لا توجد حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة ترافيس، حيث تقع أوستن، لكن الحالات المؤكدة حول العالم تجاوزت الجمعة مئة ألف حالة.

وكان مقررا عقد مؤتمر "أس إكس أس دبليو" في الفترة ما بين 13 و22 مارس/آذار الجاري. وكانت شركات فيسبوك وإنتل وتويتر وتيك توك قد انسحبت من المشاركة فيه، إلى جانب حظر الشركات الكبرى سفر الموظفين وسط تفشي الفيروس.

وتقول الهيئة المنظمة إن مؤتمر العام الماضي حضره أكثر من 73 ألف شخص، من ضمنهم 19166 شخصا من خارج الولايات المتحدة، علاوة على وجود العديد من المتطوعين الذين يعملون خلال انعقاد المؤتمر.

يذكر أنه ألغيت أو تأجلت العديد من المؤتمرات والفعاليات الكبرى خلال الأيام الماضية بما في ذلك مؤتمر غوغل للمطورين "آي/أو"، ومؤتمر فيسبوك للمطورين "أف8"، ومؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة، ومعرض جنيف الدولي للسيارات.