هاتفك الذكي أقذر من مقعد المرحاض.. إليك كيفية تطهيره

لا تظن أن هاتفك الذكي نظيف، فقد وجد علماء في جامعة أريزونا في دراسة منذ عدة سنوات أن الهواتف المتنقلة تحمل بكتيريا أكثر بعشر مرات من معظم مقاعد المراحيض، كما وجدت دراسة أميركية لاحقة أن هناك أكثر من 17 ألف نسخة جينية بكتيرية على هواتف طلاب المدارس الثانوية.

ولهذا، ما لم تكن ممن ينظفون هواتفهم المحمولة بانتظام فإنك بالتالي لا تقوم بعمل جيد لحماية نفسك من المرض، وفي الحقيقة يجب علينا أن نجعل تنظيف هواتفنا عادة دائمة، سواء مع أو بدون تفشي فيروس كورونا الجديد كحافز.

وتقدم شركة آبل إرشادات مفصلة لتنظيف أجهزة آيفون، وكذلك تفعل غوغل لهاتفها بكسل، في حين لا تقدم سامسونغ إرشادات كافية لتنظيف هواتف غلاكسي، لكن مع ذلك فإنه من الآمن الافتراض أنه يمكن تنظيف جميع الهواتف بالطريقة ذاتها لأن أسطحها تشترك بمزايا مشابهة، مثل الشاشة الزجاجية، و/أو الطلاء بطبقة زيتية، وبعض المقاومة للماء.

وهذا يعني أنه لا بأس من تنظيف هاتفك بقطعة قماش مبللة، ويجب أن تطهره بمحلول تنظيف معتدل لتجنب إتلاف الطبقة الزجاجية، وما لم يكن لديك ضوء بالأشعة فوق البنفسجية لتطهير هاتفك فإليك كيفية القيام بذلك بالطريقة القديمة:

ماذا تحتاج؟

1- قطعتي قماش خاليتين من الوبر

تجنب استخدام المناشف الورقية، لأن السطح الخشن قد يؤدي إلى تآكل الطبقة الزجاجية ويخدش الشاشة بمرور الوقت.

2- صابون يد معتدلا

طلاء الهواتف الذكية حساس، لذا تجنب منتجات التنظيف المنزلية والحلول الكاشطة، وإذا اضطررت حقا فإنه يمكنك استخدام مناديل مطهرة على مسؤوليتك الخاصة على الرغم من أن آبل قد تحذرك من ذلك، بحسب موقع مشابل المختص بالتقنية.

3- ماء

لخلطه مع صابون اليدين.

4- عود تنظيف الأسنان أو عود تنظيف الأذن

في حال كنت ترغب في تنظيم حامل شريحة الهاتف.

كيفية التنظيف:

1- تأكد أولا أنك تعرف بالضبط مدى مقاومة هاتفك للماء، فبهذه الطريقة يمكنك معرفة مقدار المياه التي قد تستخدمها في تنظيفه، ومن الأفضل أن تبالغ في جانب الحذر، وأن تستخدم منشفة مبللة، وتاليا الهواتف المقاومة للماء، من الأقل إلى الأكثر مقاومة له:



- آمن مع رش الماء، تصنيف "آي بي53" بكسل.



- آمن مع غمر بالماء حتى عمق متر لمدة تصل إلى نصف ساعة، تصنيف "آي بي67" هواتف: آيفون 7، 7 بلس، 8، 8 بلس، إكس، إكس آر، وهاتف بكسل 2.



- آمن مع غمر بالماء حتى عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة، تصنيف "آي بي68" هواتف: آيفون إكس إس، إكس إس ماكس، 11، 11 برو، 11 برو ماكس، وهواتف غلاكسي إس7، وإس7 إدج، وإس8، وإس8 بلس، وإس9، وإس9 بلس، وإس10، وإس10 بلس، وإس10إي، ونوت 8، ونوت 9، ونوت 10، ونوت 10 بلس، وفولد، وهواتف بكسل 3 و4.

2- افصل الهاتف عن أي كابلات، وأطفئه، وأزل أي ملحقات متصلة به، واحرص على عدم إتلاف هاتفك أو ما هو أسوأ من ذلك، أن تؤذي نفسك.

3- اخلط صابون تنظيف الأيدي بالماء، وقدر جيدا نسبة الصابون إلى الماء.

4- اغمس إحدى قطعتي القماش الخاليتين من الوبر في محلول الصابون، وبما أنك تريد قطعة قماش مبللة فتأكد أن تعصرها لإزالة أي ماء زائد.

5- امسح هاتفك بقطعة القماش المبللة، وتأكد من تنظيف الهاتف من الأمام والخلف والجوانب، ولا تغمر هاتفك مطلقا بالمحلول حتى لو كان مقاوما للماء.

6- استخدم قطعة القماش الأخرى الجافة لمسح هاتفك، ومرة أخرى تجنب استخدام المناشف الورقية إن أمكن.

7- اختياري: أزل حامل شريحة الاتصال، ويمكن تنظيف الشريحة أيضا.

8- اغمر الرأس القطني لعود تنظيف الأذن في محلول الصابون، ثم اعصره بإصبعيك لاستخراج أي ماء زائد منه.

9- استخدم الرأس القطني بعد عصره لتنظيف حامل الشريحة برفق، واستخدم عود تنظيف الأسنان للوصول إلى الزوايا إذا احتجت إلى ذلك.

10- امسح حامل شريحة الاتصال بقطعة القماش الجافة، ثم أعد الشريحة إلى مكانهافي الحامل، وأعدهما معا إلى الهاتف.

لقد انتهيت الآن من تنظيف هاتفك، ويمكنك استخدامه بأمان، ويستحسن لو يصبح تنظيف الهاتف بهذه الطريقة عادة دائمة.