هل يكون بديلا لساعتها؟.. آبل تنال براءة اختراع خاتم ذكي متمدد

قد تكون شركة "آبل" تعمل على خاتم ذكي بتصميم قابل للتمدد يمكن أن يقدم استخدامات مماثلة لساعتها الذكية "آبل ووتش".

فقد رصد موقع "آبل إنسايدر" المتتبع لأخبار الشركة الأميركية، براءة اختراع "لجهاز خاتم متمدد" منحه لها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، مما يشير إلى أنه عندما تطرح آبل فعليا هذا الخاتم الذكي فإن حجمه لن يكون ثابتا.

ويمكن أن يسمح هذا التصميم للخاتم بالتمدد مثل آلة الأكورديون من شكل قطعة مجوهرات إلى شيء يشبه الأنبوب حول الأصبع. وهذا التصميم المتمدد سيوفر مساحة لأشياء مثل أجهزة الاستشعار أو حتى شاشة مطوية.

وبكلمات أخرى، فإن لدى آبل ما قد يكون نهجا بديلا للأجهزة القابلة للارتداء يقدم أكثر مما رأيناه في جهاز "أمازون إيكو لوب"، وهو خاتم ذكي يدعم المساعد الصوتي الذكي "أليكسا" يتيح لك إصدار الأوامر إلى أصبعك.

لم يتحول "إيكو لوب" إلى منتج استهلاكي كامل حتى الآن، ولا يمكن تجربته إلا من خلال دعوة من أمازون ذاتها، لكنه يُظهر اندفاعا لتجربة الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المنطقي أن تدخل آبل المنافسة في هذا المجال.