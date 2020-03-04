كورونا يطيح بمؤتمرات التكنولوجيا.. بعد فيسبوك غوغل تلغي مؤتمر المطورين لهذا العام

بعد أن ألغت فيسبوك مؤتمرها للمطورين "إف 8"، لم يكن مفاجئا أن تلغي غوغل مؤتمرها للمطورين الذي كان متوقعا عقده في الفترة من 12 إلى 14 مايو/أيار، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقد أرسلت الشركة رسالة إلكترونية للمدعوين تبلغهم بالإلغاء، وقالت في تصريح إنه "نظرا للقلق بشأن فيروس كورونا ووفقا للإرشادات الصحية الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأخرى، فقد قررنا إلغاء فعالية آي/أو في مدرج شورلاين بماونت فيو بلوس أنجلوس".

وأضافت أنه "على مدار الأسابيع المقبلة، سنستكشف طرقا أخرى لتطوير حدث آي/أو للتواصل مع مجتمع المطورين لدينا ومواصلة بنائه. سنستمر في تحديث موقع آي/أو على الويب".

ولم تعلن غوغل عن أي خطط (حتى الآن) لتحويل جلسات مؤتمر آي/أو الرئيسية إلى محادثات عن بعد، كما حدث في مؤتمر كلود نيكست.

وترك بيان غوغل هذا الخيار مفتوحا، وسيسترجع جميع الحاضرين الذين اشتروا التذاكر أموالهم، ولن يتعين عليهم الدخول في قرعة للحصول على تذكرة للحدث العام المقبل.

وللتعويض عن التأثير الاقتصادي لإلغاء هذا الحدث، تعهدت غوغل بتقديم مليون دولار لمؤسسات ماونتن فيو المحلية، لدعم الشركات الصغيرة وزيادة فرص العلوم والتكنولوجيا وعلوم الحاسوب في مدارس ماونتن فيو.

هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها غوغل مؤتمرها الرائد للمطورين الذي استضافته أول مرة عام 2008 في مركز موسكوني بسان فرانسيسكو، ثم انتقل بعد بضع سنوات إلى الهواء الطلق في مدرج شورلاين بماونتن فيو في الفناء الخلفي للشركة.

ويحضر هذا الحدث عادة حوالي خمسة آلاف شخص، وتميل غوغل إلى الإعلان عن أحدث أدواتها للمطورين، فضلا عن عدد لا بأس به من المزايا الجديدة التي تهم المستهلك.

والعام الماضي أطلقت أيضا -للمرة الأولى- هاتفا جديدا في الحدث، هو بكسل 3أي (Pixel 3a).