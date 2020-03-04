هل استجابت للضغوط؟.. أمازون تتراجع عن قرارها التمييزي بحق الفلسطينيين

تراجعت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية أمازون عن "سياساتها التمييزية غير العادلة" تجاه الفلسطينيين فيما يتعلق بخدمة الشحن المجاني الدولي، وفقا لما أعلنته وزارتا الاتصال والمعلومات، والاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء.

وكانت أمازون بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستعمرات الإسرائيلية، للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا عبر موقعها الإلكتروني، بالمقابل تشترط على الفلسطينيين لتلقي الخدمة ذاتها إدراج "إسرائيل" عنوانا لهم.

وكتبت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في صفحتها على فيسبوك أن أمازون تراجعت عن سياساتها "التمييزية غير العادلة" في تقديم خدمة الشحن المجاني الدولي للفلسطينيين بعدما كانت تشترط عليهم الإقرار بأنهم جزء من "إسرائيل" مقابل الحصول على الخدمة المجانية.

وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية توجهت للشركة عبر رسالة في 26 فبراير/شباط، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية التي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني.