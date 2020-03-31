فيسبوك تدعم وسائل الإعلام الإخبارية بـ100 مليون دولار
تعهدت شركة فيسبوك أمس الاثنين بتقديم 100 مليون دولار للتمويل والإعلان لدعم المؤسسات الإخبارية -بمن في ذلك الناشرون المحليون في الولايات المتحدة- والتي تعاني من الضغط بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتحمل ناشرو الأخبار -خاصة وسائل الإعلام المطبوعة- العبء الأكبر، حيث سحب العديد من المعلنين ميزانياتهم التسويقية لكبح التكاليف بسبب جائحة كورونا.
وكانت صحيفة "لوسيرفاتور رومانو" (L’Osservatore Romano) -التي يبلغ عمرها 160 عاما في الفاتيكان- قد أوقفت الطباعة الأسبوع الماضي لتصبح آخر ناشري المطبوعات الذين توقفوا عن إصدار نسخ مطبوعة ويكافحون من أجل العمل في ظروف آمنة بعد تفشي المرض.
وقالت فيسبوك إن المنحة تشمل 25 مليون دولار في شكل تمويل عاجل لوسائل الإعلام المحلية، و75 مليون دولار على شكل نفقات تسويق للمؤسسات الإخبارية على مستوى العالم.
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