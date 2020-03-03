واي فاي ليس آمنا.. ثغرة تجعل نشاطاتك على الإنترنت متاحة للمتسللين

اكتشفت شركة إيست (ESET) للأمن السيبراني، ثغرة أمنية خطيرة تقوم بإبطال عمل التشفير الذي تستخدمه شبكة واي فاي محمية بكلمة مرور، وقد يتيح ذلك للقراصنة مراقبة الأنشطة على الشبكة كما لو أنها مفتوحة من دون تشفير.

وقد يتأثر أكثر من مليار جهاز متصل بالإنترنت من ضمنها أجهزة آيفون من أبل وإيكو من أمازون بوجود هذه الثغرة الأمنية التي يطلق عليها الباحثون اسم كرووك (Kr00k) التي تسمح لقراصنة المعلومات بالتجسس على حركة البيانات المرسلة عبر شبكة الواي فاي.

لكن على الرغم من أن الضحايا عرضة للتنصت، فإن التحديثات البرمجية وغيرها من طبقات الأمان من المحتمل أن تمنع النتائج الكارثية لهذا النوع من الهجوم.

وتؤثر الثغرة الأمنية على الأجهزة المزودة بشرائح واي فاي من شركتي برودكوم وسايبرس، وهي مستخدمة في طيف واسع من الأجهزة، بما في ذلك هواتف كل من أبل وغوغل وسامسونغ.

ولكن تم نشر تحديثات أمنية بالفعل لحل المشكلة، لذا فإن أفضل نصيحة هي التأكد من أن أجهزتك الحاسوبية وهواتفك الذكية وجميع أجهزتك المتصلة بالإنترنت لديها آخر التحديثات الأمنية.

وفي أسوأ الاحتمالات، سيتعرض قدر كبير من البيانات للاختراق، بما في ذلك المواقع الإلكترونية التي تزورها، أو الرسائل التي ترسلها، ومع ذلك، يجب أن تظل الكثير من الاتصالات الخاصة على شبكة الواي فاي لديك آمنة بسبب التشفير الذي تستخدمه مواقع الويب نفسها.