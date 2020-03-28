هل خذلته غوغل؟.. ترامب يستعين بآبل لتطوير تطبيق خاص بكورونا

أعلنت شركة آبل والبيت الأبيض يوم الجمعة أن صانع آيفون يعمل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب والوكالات الفدرالية، لإصدار تطبيق وموقع إلكتروني يساعدان المستخدمين في فحص أعراض مرضى كوفيد-19 وتوجيههم لمراكز السيطرة على المرض.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض، إن التطبيق الذي سيكون متاحا في متجر التطبيقات باسم "كوفيد-19"، سيطرح على المستخدمين أسئلة حول الأعراض والموقع وعوامل الخطر، ثم يقدم التوجيه المناسب والمحدث من مركز السيطرة على الأمراض.

سيجيب التطبيق أيضا عن الأسئلة المتداولة حول مرض فيروس كورونا بمعلومات رسمية من مركز السيطرة على الأمراض. وستتوفر المعلومات ذاتها على موقع آبل الخاص لهذا الغرض (www.apple.com/covid19) الذي سيكون متاحًا لمستخدمي أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز، وهواتف أندرويد والأجهزة الأخرى غير التابعة لشركة آبل.

وقالت آبل إنها لن تجمع الإجابات التي يقدمها المستخدمون عن أسئلة التطبيق والموقع الإلكتروني، ولن يتم إرسال الإجابات إلى آبل أو أي جهة حكومية.

في الأسبوع الماضي، أطلقت غوغل أيضا موقعا مخصصا لمواطني الولايات المتحدة للحصول على معلومات دقيقة حول جائحة فيروس كورونا، بعد أن أعلن عنه الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي.

وتسبب الإعلان من قبل الرئيس ترامب عن الموقع بجدل، حيث أوضحت غوغل أن شركة تحت مظلة ألفا بت هي من تعمل على الموقع وأنه خاص بمنطقة كاليفورنيا ولا يشمل جميع الولايات.

وتخضع مقرات شركة آبل لأوامر الإغلاق في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، في وقت سابق، إن الشركة تبرعت بعشرة ملايين قناع واق لمجموعات الرعاية الصحية الأميركية.