غيتس لأميركا: فاتكم القطار.. وشركات عملاقة تنسق مع الصينيين لمواجهة كورونا

قال بيل غيتس -المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت- أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة أضاعت فرصتها لتجنب إغلاق كامل لمؤسساتها وشركاتها، والدخول في حالة حظر؛ لأنها لم تتصرف بالسرعة الكافية لمواجهة فيروس كورونا.



كما أعلنت شركتا مايكروسوفت وفيسبوك عقد هاكثون (حدث يجمع المطورين لإيجاد حلول تقنية) خاص لمواجهة هذه الجائحة.

وقال غيتس -خلال برنامج "تيد كونيكتس" (TED Connects)، الذي بُث عبر الإنترنت؛ "لقد فوتت الولايات المتحدة فرصة السيطرة على فيروس كورونا (كوفيد-19) من دون الحاجة لإغلاق مؤسساتها"، وأضاف "لم نتصرف بالسرعة الكافية حتى نتمكن من تجنب الإغلاق".

ونصح المسؤولون الحكوميون في جميع أنحاء البلاد السكان بالبقاء في منازلهم في الأيام الماضية، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب ما لا يقل عن 46 ألفا وخمسمئة شخص في الولايات المتحدة.

وأُمرت جميع الشركات غير الضرورية بالإغلاق مؤقتًا. ونتيجة لذلك ارتفعت نسب البطالة، ووصلت الأسواق لأدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وقال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد أن تفتح الشركات بحلول عيد الفصح في 12 أبريل/نيسان القادم، لتخفيف الأثر الاقتصادي.



وانتقد المسؤولون الحكوميون وخبراء الصحة هذه الدعوات على نطاق واسع، محذرين من أن إعادة الأشخاص إلى العمل سيضرب نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى المزيد من الوفيات.

واعترف غيتس الثلاثاء بأن العزلة الذاتية ستكون "كارثية" للاقتصاد، ولكن "في الواقع لا يوجد حل وسط"، واقترح إغلاقا بين ستة وعشرة أسابيع.

وقال "من الصعب جدًّا أن تقول للناس: مرحبًا بكم في المطاعم، واذهب لشراء منازل جديدة، وتجاهل كومة الجثث على قارعة الطريق، نريدك أن تستمر في الإنفاق لأن هناك بعض السياسيين يعتقدون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي هو الأهم".



وأضاف "من الصعب أن نقول للناس أثناء الوباء... إنه يجب عليهم القيام بأنشطة ونحن على علم بأن نشاطهم ينشر هذا المرض".

ويرى غيتس أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز قدرات اختبار مرض كوفيد-19، وتزويده لمن يحتاج إليه بالفعل.

وركز مؤسس مايكروسوفت منذ فترة طويلة على المجال الصحي في مؤسسة بيل وميليندا غيتس غير الربحية.

هاكثون بمشاركة صينية

من جانب آخر، تقوم مايكروسوفت وفيسبوك بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بإطلاق هاكثون لتعزيز تطوير البرمجيات لمواجهة التحديات المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وأعلن عن "هاكثون بيلد فور كوفيد19" (#BuildforCOVID19) يوم الثلاثاء، وسيبدأ قبول طلبات المشاريع الخميس. وإلى جانب فيسبوك ومايكروسوفت، تشارك شركات تقنية صينية، مثل: "وي شات" و"تيك توك". وستقوم شركات التكنولوجيا "بتزويد المشاركين بالموارد طوال فترة التقديم".

وكتب الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ في منشور للترويج لهذا الحدث: "تم بناء تطبيقات مثل كيفية التبرع بالدم، والاستجابة للأزمات خلال فعاليات سابقة للهاكثون، ويستخدمها الآن الملايين من الناس حول العالم"، وأضاف "آمل أن تخرج بعض النماذج والأفكار المفيدة من هذا المؤتمر أيضا".

ويشجع الهاكثون مطوري البرمجيات على بناء مشاريع تركز على مواضيع الصحة والسكان المعدمين وتشجيع الأعمال والمجتمع والتعليم والترفيه.

الموعد النهائي لتقديم المشاريع يوم الاثنين، وسيعلن هذا المؤتمر عن أفضل المشاريع في 3 أبريل/نيسان القادم.