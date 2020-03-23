من تيم كوك إلى إيلون ماسك.. ماذا قدم مدراء شركات التقنية لمحاربة كورونا؟
تعهد الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا في الولايات المتحدة -بمن في ذلك مارك زوكربيرغ من فيسبوك وتيم كوك من آبل- بالتبرع بأقنعة للاختصاصيين الطبيين كجزء من الجهد الذي تحاول فيه الشركات الكبيرة المساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال كوك أمس الأحد إن شركة آبل ستتبرع "بملايين الأقنعة" للعاملين في المجال الصحي بالولايات المتحدة وأوروبا.
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وفي نفس اليوم، قال زوكربيرغ إن فيسبوك تتبرع باحتياطي الطوارئ البالغ 720 ألف قناع للعاملين في المجال الصحي.
وكانت فيسبوك قد اشترت هذه الأقنعة العام الماضي كخطة طوارئ في حالة استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا، وقال زوكربيرغ إن الشركة "تعمل أيضا على الحصول على ملايين أخرى للتبرع".
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة "سيلسفورس" (Salesforce) مارك بينيوف أمس إن الشركة سلمت 9000 قناع إلى جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.
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وأضاف "نحن نعمل بجد عبر جميع مواردنا وعلاقاتنا لتقديم 5 ملايين قناع إضافي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى معدات الوقاية الشخصية الإضافية المهمة (معدات الحماية الشخصية)".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك إن شركته تصنع أجهزة تهوية، وتتوقع أن يكون لديها أكثر من 1200 جهاز لتوزيعها هذا الأسبوع.
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وشهدت الصين -التي كانت مركز انتشار فيروس كورونا منذ فترة- تباطؤا كبيرا في الحالات الجديدة، وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت 39 حالة جديدة حتى نهاية 22 مارس/آذار الماضي، وجميعها قدمت من الخارج.
في غضون ذلك، ينتشر الفيروس في بقية العالم، والحكومات تقاتل من أجل السيطرة على الوضع، وأصبحت الولايات المتحدة بسرعة واحدة من أكثر الدول تضررا، مع ما لا يقل عن 35,000 إصابة و471 وفاة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
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