بعد نظام التشغيل وغوغل بلاي.. ضربة هواوي القادمة ستكون لمحرك البحث الأشهر

لم تعد الهواتف الذكية لشركتي هواوي وهونر -المملوكة لهواوي- تستخدم خدمات غوغل؛ نتيجة الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على هواوي، والذي يمنع الشركات الأميركية من بيع منتجاتها أو خدماتها إلى الشركة الصينية؛ مما اضطرها إلى استبدال هذه المنتجات تدريجيا في أجهزتها.

وبدأت هواوي استخدام تطبيق "آب غاليري" (AppGallery) بدل "غوغل بلاي" في هواتفها الحديثة، لكن الطريق لا يزال طويلا أمامها لاستبدال جميع تطبيقات وبرامج غوغل، ومع ذلك فإن النتائج بدأت تظهر بالفعل؛ حيث تمت إضافة المزيد والمزيد من التطبيقات، بدءا من الشبكات الاجتماعية الرئيسية.

وتهدف خدمات هواوي للموبايل (Huawei Mobile Services) إلى توفير تجربة كاملة لمستخدمي أجهزة هواوي وهونور من الخدمات الأساسية، مثل الخدمات السحابية، ومتجر التطبيقات، ومشغل الفيديو وغيرها، التي تأتي جنبا إلى جنب مع نظام التشغيل الأخير لهواوي إميوي 10 (EMUI 10).

والوافد الجديد من هواوي لسلسلة التطبيقات التي ستستغني به عن إحدى أفضل منتجات غوغل هو محرك البحث، حيث سيدخل بحث هواوي (Huawei Search) قريبا الخدمة على الهواتف الجديدة، وليس فقط عبر المتصفح، بل عبر تطبيق مخصص لتعويض غياب محرك بحث غوغل أيضا.

وتظهر لقطات الشاشة الأولى لتطبيق بحث هواوي أنه جزء من خدمات هواوي للهاتف الذكي؛ حيث يمكننا إجراء عمليات بحث سريعة، بالإضافة إلى وجود اختصارات للطقس، والنتائج الرياضية، وتحويل الوحدات، والآلة الحاسبة.

ويمكن أيضا تصفية النتائج التي تم الحصول عليها حسب فئات، مثل مقاطع الفيديو والأخبار والصور، مما يسمح بإجراء بحث أكثر انتشارا.

ووفقا لما أورده موقع "هواوي سنترال" (HuaweiCentral) سيتوفر التطبيق قريبا على هواتف هواوي الذكية عبر متجر هواوي "آب غاليري" (AppGallery).