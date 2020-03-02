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باستخدام الذكاء الاصطناعي.. كاميرا هذا الهاتف الياباني لا تسمح بالصور العارية

يمكن توصيل هاتف تون إي20 بجهاز ولي الأمر وتحذيره إذا حاول الأولاد التقاط صورة شخصية عارية (مواقع التواصل)
يمكن توصيل هاتف تون إي20 بجهاز ولي الأمر وتحذيره إذا حاول الأولاد التقاط صورة شخصية عارية (مواقع التواصل)

أصبحت الهواتف الذكية منصة التصوير الأساسية للغالبية العظمى من الناس في جميع أنحاء العالم، وقد امتد هذا إلى الصور العارية كذلك، فإذا كنت تريد التأكد من أن أطفالك لا يشاركون في هذا النوع من الصور، فإنك قد تحتاج إلى هاتف "تون إي20" (Tone E20) الذكي.

يحتوي الجهاز الجديد لشركة تون اليابانية على ميزة أطلق عليها اسم حماية الهواتف الذكية، وفقا لما ذكره موقع سي نت المختص بالتقنية. 

وتستخدم هذه الميزة التعلم الآلي داخل تطبيق الكاميرا للكشف عن الصور العارية التي يتم التقاطها بالهاتف. وإذا اكتشف صورة عارية بواسطة تطبيق الكاميرا، فلن يقوم التطبيق بحفظها في معرض الصور.

في خطوة مثيرة للاهتمام إلى حد ما، يمكن أيضا توصيل الهاتف بجهاز ولي الأمر وتحذيره إذا حاول الأولاد التقاط صورة شخصية عارية.

وتقنيا، هاتف تون إي 20 ذو قدرة عالية، ويحوي معالج هيليو بي 22، وثلاث كاميرات خلفية (12 ميغابكسل و13 ميغابكسل + 2 ميغابكسل)، وماسحا ضوئيا للبصمات على الجهة الخلفية للهاتف، وبطارية 3900 مللي أمبير في الساعة.

كما يستخدم الجهاز شاشة عالية الدقة "أتش دي+" بحجم 6.26 بوصات، وسعة تخزين قابلة للتوسعة تبلغ 64 غيغابايتا، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسلات، ويعمل بنظام أندرويد 9.0.

ويعرض الهاتف بسعر 19800 ين ياباني (حوالي 180 دولارا) فقط، فهل تمنع التقنية المستخدمين من التقاط صور عارية؟

المصدر : مواقع إلكترونية
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