دخل مرحلة الإنتاج.. هل ينجو "غوغل بكسل 4 أي" من عرقلة فيروس كورونا؟

إذا سارت الأمور وفق المخطط له، فإن هاتف غوغل المقبل "بكسل 4 أي" سيطرح للبيع في 12 مايو/أيار المقبل، وهو اليوم الذي يفترض أن ينطلق به مؤتمرها السنوي "غوغل آي/أو 2020".

ومع ذلك، فإنه بحسب تطورات الأمور مع فيروس كورونا وإلغاء مؤتمرات تقنية دولية، مثل "مؤتمر الجوال العالمي" و"مؤتمر مطوري الألعاب" ومؤتمر فيسبوك "إف8"، فليس هناك ما يضمن أن مؤتمر غوغل المذكور سينعقد هذا العام.

لكن حتى لو تأجل أو ألغي مؤتمر غوغل آي/أو، فيبدو أن الشركة تفعل كل ما في وسعها لضمان أن هاتفها المنخفض التكلفة سيطرح للبيع بحسب الموعد المخطط له.

فوفقا لموقع "نيكاي آشيان ريفيو"، فإن من المتوقع أن تبدأ غوغل مرحلة إنتاج بكسل 4 أي بحلول أبريل/نيسان المقبل، كما أنها ستنقل مكان الإنتاج من الصين إلى شركائها في شمال فيتنام.

ويذكر التقرير ذاته أن غوغل تخطط أيضا لتصنيع هاتفها الرائد "بكسل 5" في شمال فيتنام.

إضافة إلى ذلك، فإن الشركة الأميركية تحضر لخطوط إنتاج في تايلند لمنتجات المنزل الذكي الخاصة بها، مثل جهاز "نيست ميني"، والموعد المتوقع لهذه المنتجات هو النصف الأول من عام 2020.

ويمثل هاتف بكسل 4 أي أهمية خاصة لغوغل، لأن هاتفها السابق الرخيص التكلفة "بكسل 3 أي" حقق مبيعات أكثر بكثير من أي من أجهزتها الرائدة الأخرى.

أما أبرز مزايا الجهاز الجديد، فهي -بحسب ما يتردد- أنه سيعمل بمعالج سنابدراغون 730، ويحتمل أن يدعم اتصالات 5جي، وأن يأتي بكاميرتين خلفيتين.

لكن أهم ميزة في "بكسل 4 أي" ستكون سعره، فسعر هاتف "بكسل 3 أي" بدأ عند 399 دولارا، و"بكسل 3 أي إكس إل" بدأ عند 479 دولارا، ولهذا يتوقع أن يكون سعر هاتف هذا العام مشابها لهذا النهج، رغم أن سعر نسخة 5جي قد يكون أعلى.