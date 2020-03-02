البث الحي
ابحث

تويتر تتيح الرد على الرسائل المباشرة بواسطة الرموز التعبيرية

يتعين على المستخدم العثور على خيار الرد بواسطة الرموز التعبيرية لإرسال رمز إلى الطرف الآخر (الألمانية)
يتعين على المستخدم العثور على خيار الرد بواسطة الرموز التعبيرية لإرسال رمز إلى الطرف الآخر (الألمانية)

أعلنت شبكة تويتر عن إمكانية جديدة لاستعمال الرموز التعبيرية، حيث يمكن إرسالها حاليا كرد على الرسائل المباشرة، سواء كان ذلك في متصفح الويب أو أحدث إصدارات تطبيق تويتر.

وأوضحت الشبكة أنه يمكن حذف الرمز التعبيري إذا أخطأ المستخدم في إحدى المرات في اختيار الرمز المناسب، ومع ذلك يتعين على المستخدم في البداية العثور على خيار الرد بواسطة الرموز التعبيرية.

وللقيام بذلك يتعين على المستخدم في متصفح الويب تحريك مؤشر الفأرة فوق الرسالة إلى أن تظهر أيقونة القلب مع علامة الزائد (+)، وعند النقر عليها تظهر مجموعة الرموز التعبيرية التي يمكن الاختيار من بينها، وفي تطبيق تويتر على الأجهزة الجوالة يتعين على المستخدم النقر مرتين على الرسالة نفسها.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
منهم شخصيات سياسية.. ثغرة في تويتر تتيح معرفة هوية 17 مليون شخص
هاجمها رواد تويتر.. لعبة تستغل الأزمة بين إيران وأميركا لترويج نسختها الجديدة
أخيرا.. تويتر ستمنح المستخدمين خاصية طالما انتظروها
ميدل إيست آي: الذباب السعودي يتمدد وتويتر تفشل باصطياده
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
دخل مرحلة الإنتاج.. هل ينجو "غوغل بكسل 4 أي" من عرقلة فيروس كورونا؟
بعد نظام التشغيل وغوغل بلاي.. ضربة هواوي القادمة ستكون لمحرك البحث الأشهر
برغم كورونا.. "إل جي" تطلق هاتف 5جي فاخرا
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. كاميرا هذا الهاتف الياباني لا تسمح بالصور العارية