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برغم كورونا.. "إل جي" تطلق هاتف 5جي فاخرا

من المقرر أن تطرح "إل جي" هاتفها الذكي الفاخر في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة (الألمانية)
من المقرر أن تطرح "إل جي" هاتفها الذكي الفاخر في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة (الألمانية)

كشفت شركة "إل جي" النقاب عن هاتفها الذكي "في60 ثن كيو 5جي" (V60 ThinQ 5G) الجديد، الذي ينتمي لفئة النماذج الفاخرة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي الجديد يدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5جي، وينبض بداخله المعالج كوالكوم سنابدراغون 865 مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 غيغابايتات وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايتا أو 256 غيغابايتا، مع إمكانية زيادة سعة التخزين لما يصل إلى تيرابايتين بواسطة بطاقة مايكرو أس دي خارجية (microSD).

ويشتمل الهاتف الجديد على شاشة قياس 6.8 بوصات بدقة وضوح 2460×1080 بكسلا، ونظام تصوير خلفي ثلاثي الكاميرات تعمل العدسة الرئيسية منها بدقة وضوح 64 ميغابكسلا ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة وضوح 8كي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة وضوح 10 ميغابكسلات، فضلا عن بطارية سعة 5000 أمبير/ساعة ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10.

ومن المقرر أن تطرح "إل جي" هاتفها الذكي الفاخر في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

المصدر : الألمانية
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