منهم غيتس وماسك وكوك.. تعرف على العادات الغريبة في العمل لمديري شركات التقنية

عندما تدير أكثر الشركات قيمة، يتطلب الأمر مرونة شخصية كبيرة من قبلك للمضي قدما، كما يمكن أن تتطور لديك عادات يراها أغلب الناس غريبة.

تحدث الرؤساء التنفيذيون لكبار شركات التقنية مثل "تسلا" إيلون ماسك، و"آبل" تيم كوك، عن عادات العمل القاسية التي يتبعونها للبقاء على رأس العمل، حيث يقضي ماسك أعياد الميلاد في مكاتب تسلا، في حين يكاد كوك لا ينام.

وبينما يرى النقاد أن مثل هذه العادات مبالغ فيها، ويمكن أن تؤدي إلى احتراق معظم الناس نفسيا، يقول كوك إنه لا يرى أن عاداته في العمل متطرفة.

وإليك ما نعرفه عن عادات العمل الحارقة والغريبة لنخبة وادي السيليكون:

أعياد ميلاد إيلون ماسك

حتى مدمني العمل يأخذون استراحة لعيد ميلادهم، ولكن هذا لا ينطبق على الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المولود في جنوب أفريقيا، حيث قال في تغريدة له إنه سيقضي عيد ميلاده 48 في العمل على خطة لعمل "لوجستيات عالمية"، وأضاف أنه قضى عيد ميلاده 47 في مكاتب تسلا من دون أصدقاء ولا احتفال، في مقابلة له مع نيويورك تايمز عام 2018.

كما قال في المقابلة نفسها إنه لم يأخذ إجازة لمدة أسبوع منذ ما يقرب من عشرين عاما.

أسبوع يتكون من 130 ساعة

بينما اشتهر إيلون ماسك بالعمل 120 ساعة في الأسبوع، فقد ذهبت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "ياهو" ماريسا ماير إلى أبعد من ذلك، حيث تمضي في العمل 130 ساعة أسبوعيا.

وفي مقابلة عام 2016 مع بلومبرغ، قالت "الفقرة التي يتم تجاهلها في قصة غوغل هي قيمة العمل الشاق؛ فعندما يكتب الصحفيون عن غوغل، يكتبون عنها كما لو كان العمل الشاق مسألة حتمية، ولكن فعليا الأمر كان نابعا من الشخص نفسه؛ فبالنسبة لمعظمنا، ربما لا يستطيعون العمل بهذا الجهد.

الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "ياهو" ماريسا ماير تمضي في العمل 130 ساعة أسبوعيا (رويترز)

تيم كوك يبدأ قبل الفجر

تيم كوك هو واحد من مديري التكنولوجيا الذين يستيقظون مبكرا في وادي السيليكون، حيث يستيقظ بشكل روتيني في الساعة 3:45 صباحا لممارسة التمارين، والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني.

كما اكتشف ديف جونسون من بيزنس إنسايدر (Business Insider) بعد ممارسته نظام كوك لمدة أسبوع العام الماضي أن الاستيقاظ في وقت مبكر جدا يجعلك أكثر إنتاجية.

وقال كوك لمجلة التايم "إن الأمر يتعلق بحبك ما تفعل، فعندما تحب ما تفعله، فأنت لا تفكر فيه حقًا على أنه عمل، وأعتبر نفسي محظوظا أن عملي هو ما أحب".

وجبة واحدة

من المعروف أن الرئيس التنفيذي لشركتي تويتر وسكوير جاك دوروسي يأكل وجبة واحدة فقط في أيام الأسبوع، وتتكون عادة من اللحم أو السمك مع الخضار الأخضر. لكنها ليست مجرد نظام غذائي، حيث يقول إنها تساعده على العمل بشكل أكثر فعالية.

وقال دوروسي لشبكة سي أن بي سي (CNBC) في أبريل/نيسان 2019: "أشعر خلال اليوم بمزيد من التركيز... لديك هذه النقطة الذهنية المركزة للغاية من حيث هذا الدافع"، سمح لي الغداء بالتركيز أكثر على ما هو يومي".

لمسة ذهبية

من المعروف أن الرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل" لاري إليسون بإمكانه تحفيز موظفيه بشتى الأشكال، فوفقا لدون هاليرغيل وجون سلوكوم من موقع "أورغانيزشينال بيهافير" فإن رئيس أوراكل قام بتسليم موظفيه عملات ذهبية كنوع من التحفيز.

من جانب آخر، قام إليسون بتوظيف محققين خاصين لحراسة القمامة لمجموعة بحثية من منافس أوراكل مايكروسوفت، وفيها أدلة في قضية مكافحة الاحتكار.

رئيس أوراكل قام بتسليم موظفيه عملات ذهبية كنوع من التحفيز (رويترز)

بيل غيتس الشاب

في اعتراف غريب عن حبه السيطرة، قال بيل غيتس في مقابلة لا تنسى عام 2016 في برنامج إذاعي على بي بي سي، إنه في بدايات مايكروسوفت كان يحفظ جميع لوحات سيارات موظفيه حتى يتمكن من تتبع الوقت الذي وصلوا فيه وغادروا المكتب كل يوم.

واعترف قائلا: "في النهاية اضطررت إلى الاسترخاء، حيث وصلت الشركة إلى حجم معقول".

ساندر بيشاي ذو القلب الكبير

إن صناعة التكنولوجيا متقنة بقدر ما هي متطورة، وكثيرا ما يعكس كبار مسؤوليها التنفيذيين هذا الواقع، لكن الرئيس التنفيذي لشركتي غوغل وألفا بت ساندر بيشاي يعطي لشركته جودة غير ملموسة، لكنها لا تقدر بثمن؛ وهي التعاطف.

وقالت مصادر عديدة تحدثت لموقع بيزنس إنسايدر عام 2014 إنه كان متعاطفا مع أحد موظفي غوغل السابقين، ويصف كيف عرض بيشاي مساعدته بأي طريقة ممكنة في انتقاله من غوغل إلى شركة جديدة.