"ما قاله الرئيس كان خاطئا تماما".. ترامب يحرج غوغل والأخيرة ترد

لا تعمل شركة غوغل مع الحكومة الأميركية في بناء موقع إلكتروني لمساعدة الأشخاص في تحديد إذا كانوا بحاجة إلى اختبارات لفيروس كورونا، وكيفية إجراء ذلك، وذلك رغم ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد لمكافحة الفيروس.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة أن جهاز اختبار فيروس كورونا التابع للحكومة الأميركية سيحصل قريبا على مساعدة من غوغل، وقال إن عملاق البحث والإعلان سينشئ موقعا على الإنترنت من شأنه أن يساعد الأميركيين على معرفة إذا كانوا بحاجة إلى اختبار للفيروس، وأين يمكنهم العثور عليه.

وأخبر مصدر في شركة غوغل موقع وايرد المتخصص في التقنية أن قيادة الشركة فوجئت بإعلان ترامب المبادرة في المؤتمر الصحفي. وقال "ما قاله كان خاطئا تماما؛ سيكون هناك موقع لاختبار الفيروسات التاجية، ليس من غوغل ولكن من شركة فيرلي (Verily) التابعة لشركة ألفابت".

وذكرت شركة غوغل في بيان "تعمل فيرلي على تطوير أداة لمساعدة الأفراد على اختبار الفيروس، وهي في المراحل الأولى من التطوير، وتخطط لبدء الاختبار في منطقة محدودة، على أمل التوسع بمرور الوقت".

ورغم بيان غوغل حول نطاق العمل المحدود للموقع، فإن موقع ذي فيرج (The Verge) يقول إن هذه لم تكن الخطة الأصلية، وأوضح أن فيرلي كان يقصد بناء موقع خاص بفحص كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية فقط.

ولكن بعد أن نشر ترامب المعلومات بشكل غير متوقع، قررت فيرلي أنها ستسمح لأي شخص بزيارة الموقع، ولكن لا يزال بإمكانه فقط تزويد الأشخاص بمعلومات عن مواقع الاختبار في منطقة سان فرانسيسكو.

ولم تستجب غوغل لطلبات التعليق، ومن غير الواضح إذا كانت الإدارة العليا لغوغل أو ألفابت كانت على علم بخطط ترامب، ولكن الرئيس التنفيذي ساندر بيشاي لم يشر إليها في مذكرة على مستوى الشركة حول جهود الشركة لمكافحة فيروس كورونا يوم الخميس، والتي نشرتها وكالة سي إن بي سي (CNBC) الإخبارية لأول مرة. وأخبر بيشاي الموظفين في المذكرة أن "جهود التخطيط جارية من أجل المساعدة في جهد اختبار فيروس كورونا في الولايات المتحدة".

ورفض البيت الأبيض التعليق على المذكرة، لكنه لم يجادل في أن غوغل لم تكن على علم بأن ترامب سيعلن عن الموقع يوم الجمعة.

وقال ترامب إن جوجل لديها 1700 مهندس يعملون على المشروع، وأنها عرضت على نائب الرئيس مايك بنس الإعلان عن توقيت توفر الموقع بحلول غد الأحد.

واستعرضت منسقة أزمة فيروس كورونا في البيت الأبيض ديبي بيركس -التي عُينت مؤخرا- كيفية عمل الموقع، وقالت إنه يمكن للعملاء والمرضى والأشخاص المهتمين ملء استبيان للفحص، وإذا كانت الإجابات تشير إلى أن لديهم أعراض كورونا، فإن الموقع سيوجههم إلى أقرب مكان لإجراء الاختبار، وسيحصلون على نتائج في غضون بين 24 و36 ساعة.