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بسبب كورونا.. آبل تغلق متاجرها في أرجاء العالم وتفتحها في الصين

أحد متاجر آبل في إسبانيا مغلق بعد قرار الشركة إغلاق كافة متاجرها خارج الصين (غيتي)
أحد متاجر آبل في إسبانيا مغلق بعد قرار الشركة إغلاق كافة متاجرها خارج الصين (غيتي)
قالت شركة آبل في وقت متأخر أمس الجمعة إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة التابعة لها، باستثناء تلك الموجودة في الصين، خلال الأسبوعين المقبلين لتقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا.
 
وكتب الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك -في رسالة نشرت على موقع الشركة على الإنترنت- "سنغلق جميع متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين الكبرى حتى 27 مارس/آذار".
 
وأضاف "في جميع مكاتبنا، ننتقل إلى ترتيبات عمل مرنة في جميع أنحاء العالم خارج الصين الكبرى، وهذا يعني أن أعضاء الفرق يجب أن يعملوا عن بعد إذا سمحت وظيفتهم".
 
وأكد أنه يمكن للعملاء مواصلة التسوق على موقع آبل على الإنترنت، وأن صفحة الدعم ستستمر في العمل للخدمة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
 
وكانت آبل أعادت فتح جميع متاجرها التجارية 42 في الصين يوم الجمعة، بعدما أشارت إلى تراجع المرض بشكل ملحوظ في البلاد التي كانت مصدر انطلاق الفيروس.
 
وكتب كوك في رسالته أن تبرعات الشركة للاستجابة العالمية لفيروس كورونا للمساعدة في علاج المرضى ولتخفيف الآثار الاقتصادية والمجتمعية وصلت إلى 15 مليون دولار أمس الجمعة.
 
كما ذكر بيان آبل أيضا أن عمال التجزئة بالساعة سيستمرون في تلقي أجورهم وفقا لساعات عملهم المعتادة، وأنه تم تمديد سياسات إجازة الشركة لتغطية فترة الراحة اللازمة للتعافي من المرض.
 
وأصيب أكثر من 138 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وتوفي أكثر من خمسة آلاف، حسب حصيلة وكالة رويترز لما تعلنه الحكومات.
المصدر : مواقع إلكترونية,رويترز
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