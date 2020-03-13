بدل إلغائه بسبب كورونا.. مايكروسوفت تحول مؤتمرها لحدث رقمي

يعد المؤتمر السنوي لمطوري مايكروسوفت المعروف باسم بيلد (Build) أحدث المؤتمرات التقنية المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، حيث كان عملاق البرمجيات يخطط لعقده في سياتل في الفترة 19-21 مايو/أيار القادم، لكنها قررت تحويله "لمؤتمر رقمي".

وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان إن "سلامة مجتمعنا هي أولوية قصوى. وفي ضوء توصيات إدارة السلامة الصحية لولاية واشنطن، فسنقوم بتحويل مؤتمرنا السنوي للمطورين إلى حدث رقمي. نتطلع في هذا الشكل الافتراضي الجديد للمؤتمر إلى الجمع بين نظامنا البيئي للمطورين في التعلم والاتصال والتشفير معا".

ويعد مؤتمر بيلد واحدا من أكبر الأحداث التقنية لمايكروسوفت هذا العام، وعلى الرغم من تركيزه بشكل أساسي على المطورين، فإن مايكروسوفت تستخدمه عادة لمعاينة أحدث التغييرات التي تم إجراؤها على ويندوز وأوفيس والبرامج والخدمات الأخرى.

وتخطط مايكروسوفت للكشف عن المزيد حول خطط الشاشة المزدوجة لكل من أندرويد وويندوز أكس10 في بيلد هذا العام.

وتأتي خطوة مايكروسوفت بتحويل المؤتمر إلى حدث رقمي بعد قيام غوغل بإلغاء حدث المطورين "آي/أو" (I/O) الخاص بها، حرصا على الحد من تفشي فيروس كورونا بين الحضور.

وينتشر فيروس كورونا الجديد عبر الولايات المتحدة، حيث أعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه بات وباء عالميا.