شاهد.. منافس آيفون من سامسونغ لا يحترق ولا ينكسر

استعرضت قناة "جيري ريغ إيفريثنغ" (JerryRigEverything) المتخصصة في اختبارات متانة الهواتف والإلكترونيات على يوتيوب مقطع فيديو يظهر المتانة العالية لهاتف سامسونغ الجديد غالاكسي أس 20 ألترا (Galaxy S20 Ultra) وقدرته على مقاومة النار والكسر والخدوش.

ويستعرض الفيديو مجموعة من الاختبارات، منها اختبار تحمل الثني، حيث حاول أحد الأشخاص في الفيديو ثني الهاتف من الجهتين؛ ليجتاز الهاتف الاختبار بنجاح، ويصمد هيكله من دون أن ينثني أو تنكسر شاشته.

ولاختبار مقاومة الهاتف للخدوش قاموا بتجريح مختلف أجزاء هيكله بشفرة حادة، إذ أظهر الزجاج الواقي للشاشة والزجاج الواقي للكاميرات مقاومة ممتازة، أما طلاء الهيكل فتعرض لأضرار كبيرة من الشفرة.

أما اختبار تحمل النار فكانت نتائجه مدهشة؛ فقد أظهر القدرة الممتازة لشاشة الهاتف على تحمل اللهب، فبعد تعريضها لشعلة اللهب أكثر من نصف دقيقة استمرت في العمل بشكل فعال، وحتى ماسح البصمات المدمج فيها لم يتأثر من هذا الاختبار.