هل يكسر قرار ترامب؟ البنتاغون يتمنى إعادة النظر في العطاء الخاص بمايكروسوفت

يسعى البنتاغون إلى إعادة النظر في أجزاء من العقد المعروف باسم "جيدي" (JEDI) الممنوح لشركة مايكروسوفت والذي تقدر قيمته بعشرة مليارات دولار.

وكشفت وثائق قانونية أن وزارة الدفاع الأميركية تسعى للحصول على إذن من المحكمة، لإعادة النظر في جوانب معينة من قرارها منح عقد حوسبة سحابية لشركة مايكروسوفت.

وقد وافق قاض أميركي الشهر الماضي على طلب شركة أمازون إيقاف العقد بين وزارة الدفاع ومايكروسوفت مؤقتا، حيث قالت أمازون إن القرار بمنح مايكروسوفت العقد جاء بتأثير من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وطلبت وزارة الدفاع الأميركية من قاض اتحادي منح البنتاغون "120 يوما لإعادة النظر في جوانب معينة من قرار الوكالة المطعون فيه".

وقالت وزارة الدفاع في وثيقة مقدمة للمحكمة الأميركية للمطالبات الفدرالية -في وقت متأخر من يوم الخميس- "لا تنوي وزارة الدفاع إجراء مناقشات مع مقدمي العروض أو قبول مراجعات الاقتراح فيما يتعلق بأي جانب من جوانب الالتماس بخلاف سيناريو الأسعار".

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أيضا أنها تريد إعادة تقييم أجزاء من عروض أسعار المزودين.

وقال متحدث باسم وحدة الحوسبة السحابية في أمازون -في بيان بالبريد الإلكتروني- "يسعدنا أن وزارة الدفاع قد أقرت بقضايا جوهرية وشرعية أثرت على قرار منح عقد جيدي، وأن الإجراء التصحيحي الحالي ضروري".

وزعم عملاق التجارة الإلكترونية أن ترامب مارس "ضغطا غير لائق" وانحيازا أدى إلى قيام وزارة الدفاع بمنح عقد البنية الدفاعية للحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت.

ونفى وزير الدفاع مارك إسبير في السابق وجود تحيز، وقال إن البنتاغون اتخذ قراره بنزاهة وحرية دون تأثير خارجي.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن البنتاغون اتخذ القرار الصحيح عندما منح العقد، وقال: "ومع ذلك، فإننا نؤيد قرارهم بإعادة النظر في عدد صغير من العوامل، حيث من المحتمل أنها الطريقة الأسرع لحل جميع القضايا وتوفير التكنولوجيا الحديثة اللازمة للأشخاص عبر قواتنا المسلحة".