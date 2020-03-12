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للمرة الثانية.. إدارة ترامب تؤجل اجتماعا لمناقشة مصير هواوي

جدول أعمال الاجتماع الأصلي يبحث طرقا لتوسيع سلطة أميركا لوقف المزيد من شحنات منتجات التكنولوجيا الأميركية لشركة هواوي (رويترز)
جدول أعمال الاجتماع الأصلي يبحث طرقا لتوسيع سلطة أميركا لوقف المزيد من شحنات منتجات التكنولوجيا الأميركية لشركة هواوي (رويترز)

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن مسؤولي إدارة دونالد ترامب أجلوا للمرة الثانية اجتماعا حاسما كان مقررا أصلا يوم أمس الأربعاء لمناقشة القيود الأميركية الجديدة المحتملة على مبيعات التكنولوجيا لهواوي والصين.

وكان الاجتماع على مستوى مجلس الوزراء قد حدد لأول مرة يوم 28 فبراير/شباط الماضي قبل أن يؤجل، ولم يُحدد موعد الاجتماع القادم، وفقا للوكالة.

وقال موقع ذي بيبول (The people) إن من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزير التجارة ويلبر روس ووزير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوشين.

ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الأصلي، طرق لتوسيع سلطة الولايات المتحدة لوقف المزيد من شحنات منتجات التكنولوجيا الأميركية لشركة هواوي، وفشلت القائمة السوداء التجارية في مايو/أيار الماضي في قطع الإمدادات عن أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم.

وقال "ذي بيبول" إن نوابا من الوكالات اجتمعوا في فبراير/شباط السابق لمناقشة جدول الأعمال، لكنهم لم يقدموا توصيات بشأن كيفية التعامل مع مختلف المقترحات المرتبطة بالصين ومعدات اتصالات هواوي وقطع غيار الطائرات التجارية.

المصدر : رويترز
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