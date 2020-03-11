ترامب يجمع عمالقة التكنولوجيا اليوم لبحث كيفية التصدي لفيروس كورونا

سيحضر عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون اجتماعا في البيت الأبيض اليوم لمناقشة طرق استجابة شركاتهم لتفشي فيروس كورونا الجديد، حسب ما ذكره تقرير لموقع بوليتيكو.

وأخبر ممثل عن مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا موقع بوليتيكو أن ممثلين من فيسبوك وغوغل وأمازون وأبل ومايكروسوفت وتويتر سيحضرون المؤتمر، إما شخصيا أو عبر الفيديو، وسيرأس الاجتماع رئيس قسم التكنولوجيا في حكومة ترامب مايكل كراتسيوس.

ولم يتضح بعد ما الذي سيطرح للنقاش، لكن شركات التكنولوجيا كان عليها عبء كبير في الرد على معلومات عن تفشي المرض على الإنترنت، حيث انتشرت معلومات خاطئة عن الفيروس.

ففي إحدى الحالات، تدخلت الحكومة الفرنسية لمواجهة ادعاء زائف منتشر عبر الإنترنت بأن الكوكايين يعالج الفيروس. وشملت العلاجات المزيفة الأخرى التي انتشرت الماريغوانا وزيت جوز الهند ومبيضات الغسيل.

وأعلنت أمازون أيضا أنها تعمل مع المدّعين العامين في الولاية لمحاربة زيادة التلاعب بالأسعار على منصتها، بعد أن بدأ بائعو الطرف الثالث في رفع أسعار عناصر مثل أقنعة الوجه ومعقم اليدين.

كما كان على الشركات أن تتفاعل مع انتشار الفيروس على الجبهة الداخلية أيضا، فقد طلبت غوغل وأمازون وتويتر وفيسبوك من موظفيها العمل من المنزل بدلا من القدوم إلى مكاتبهم في سياتل وسيليكون فالي.

واتخذت أمازون وفيسبوك هذا القرار بعد أن ثبت إصابة موظفين لهذه الشركات في سياتل بالفيروس، كما قامت أمازون بخطوة استثنائية بإعلانها أنها لن تعاقب عمال المستودعات على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر خلال مارس/آذار.

وأخبرت مايكروسوفت أيضا الموظفين بإمكانية العمل من المنزل، بعد تأكيد حالتين مصابتين بالفيروس في صفوف موظفيها.

أما بالنسبة لأبل، فشكل الفيروس تهديدا على سلسلة التوريد وسلوك المستهلك. فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن الحكومة الصينية هذا الأسبوع أن الشركة باعت 500 ألف جهاز آيفون فقط في الصين الشهر الماضي، أي أقل من نصف الرقم المعتاد.