الولايات المتحدة تريد تفعيل "خطة يوم القيامة" والسبب ليس كورونا

يوجز تقرير حكومي أميركي -نشر يوم الأربعاء على الإنترنت- ما سماه "خطة يوم القيامة"، ويوصي واشنطن بإجراء تغييرات شاملة لمعالجة تحديات الأمن الإلكتروني التي تواجهها البلاد.

وينصح التقرير -الذي كتبته لجنة تشمل مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومولته الحكومة الأميركية، تسمى "سايبر سبيس سولارم كوميشن" (Cyberspace Solarium Commission)- بأن يصدر الكونغرس سلسلة من مشاريع القوانين لإنشاء مكاتب حكومية جديدة، أو إعادة تنظيم المكاتب الحكومية لتحسين الدفاعات الإلكترونية في البلاد.

كما يقدم مبادرات أخرى يقول المؤلفون إنها يمكن أن تقرب الحلفاء الأجانب وشركاء القطاع الخاص من الحكومة الأميركية، فيما يتعلق بجهود الأمن الإلكتروني.

ومن بين توصيات المجموعة مقترحات يمكن أن تؤدي إلى إنشاء "مدير إلكتروني وطني جديد" في البيت الأبيض، وقوة احتياطية عسكرية معززة، ومكتب خاص لوزارة الخارجية يعنى بقضايا الإنترنت.

وتسببت الهجمات الإلكترونية عام 2015 -مثل "وانا كراي" (WannaCry)- في تعطيل المستشفيات والمكاتب الحكومية والبنى التحتية الأخرى، ودفع هذا النوع من الهجمات اللجنة إلى تصميم خطط طوارئ للتحضير لصراع سيبراني واسع النطاق مع روسيا أو الصين أو غيرهما.

وتقول الخطة إن الحكومة يجب أن تعطي الأولوية للحفاظ على الاقتصاد على الإنترنت، وضمان تدفق السلع والخدمات على الصعيد الوطني، وفقا لمسودة تقرير استعرضته رويترز.