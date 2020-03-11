توقعات بإلغائه.. هل يصبح معرض الترفيه الإلكتروني العالمي أحدث ضحايا كورونا؟

قد يصبح معرض الترفيه الإلكتروني الشهير (إي3) الضحية التالية لفيروس كورونا ويدفع لإلغائه، على غرار إلغاء العديد من مؤتمرات التقنية الكبرى قبله، وذلك إذا صحت التقارير الأخيرة بهذا الشأن، وهو أمر قد يجبر مايكروسوف على إعادة النظر في الإعلان عن منصة "أكس بوكس أكس" الجديدة.

فرغم أن "اتحاد برامج الترفيه"، وهو الهيئة المنظمة للمعرض، لم يُصدر حتى الآن بيانا رسميا بهذا الشأن، فإن مصادر عديدة تحدثت لموقعي "آرس تكنيكا" و"بلومبيرغ" قالت إن قرار إلغاء المعرض اتُّخِذ بالفعل، وسيعلن رسميا بوقت لاحق اليوم.

وفي رد فعل مستهتر بعض الشيء، نشرت شركة نشر الألعاب المستقلة، ديفولفر ديجيتال، تغريدة تقول فيها "ألغوا حجوزات طيرانكم وفنادقكم لمعرض إي3، أنتم جميعا"، ورغم أن التغريدة لا تذكر صراحة أن المؤتمر ألغي، فإنها تلمح إلى ذلك بشدة.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

ومن المفترض أن يُعقد المعرض السنوي الشهير في مدينة لوس أنجلوس يوم 9 يونيو/حزيران المقبل إلى 11 من الشهر ذاته، وعادة ما يحضره عشرات الآلاف من هواة ألعاب الفيديو إلى جانب الشركات المطورة والناشرة للألعاب، علما أن معرض العام الماضي شهد حضور أكثر من 66 ألف زائر.

وقلصت بالفعل شركات مثل نينتندو وسوني وجودهما أو حتى أزالتاه تماما في مركز المؤتمرات بلوس أنجلوس على مدار السنوات القليلة الماضية.

وستكون مايكروسوفت أكثر المتضررين من إلغاء المعرض، وذلك أنه في ظل غياب شركة سوني فإن مايكروسوفت كانت ستستغل المعرض لاستقطاب الصحفيين والمعجبين للإعلان عن منصة الألعاب الجديدة من سلسلة "أكس بوكس أكس".

وتأتي تقارير الإلغاء المحتمل لمعرض الترفيه الإلكتروني في أعقاب إلغاء مؤتمرات تقنية عالمية أخرى مثل مؤتمر الجوال العالمي ومؤتمر غوغل للمطورين ومؤتمر الترفيه والأفلام والموسيقى "ساوث باي ساوث ويست"، وغيرها من الفعاليات التي قرر أصحابها إلغاءها خشية تعريض الحضور لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكان المنظمون أعلنوا سابقا أن معرض "إي3" سيمضي قدما كما هو مخطط له هذا العام مع تطبيق إجراءات أمان إضافية ومراقبة الوضع باستمرار ومتابعة إرشادات مركز السيطرة على الأمراض.

لكن من الممكن أيضا ألا يتم إلغاء المعرض وأن تنتقل فعالياته، مثلما حدث مع أحداث أخرى، إلى البث المباشر بالكامل عبر الإنترنت، وقد يكون هذا الحل هو الذي يختاره اتحاد برامج الترفيه استنادا إلى مذكرة داخلية تسربت إلى موقع بلومبيرغ الإخباري تقول إن الاتحاد "يستكشف الخيارات لإقامة إي3 على الإنترنت هذا الصيف".

كما يوجد خيار آخر يتمثل بتأجيل المعرض حتى وقت لاحق من العام، عندما يتم الحد من انتشار فيروس كورونا.