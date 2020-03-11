الاتجاه الجديد في زمن كورونا.. أجهزة تشحن وتعقم الهواتف المحمولة والحواسيب

يسيطر الخوف والهلع على المستهلكين من انتشار فيروس كورونا، مما جعلهم يتهافتون لشراء معقمات الأيدي والأقنعة الطبية، ولكنهم نسوا أن هواتفهم التي يستخدمونها بشكل كبير هي أكبر ناقل للجراثيم.

لذلك قد تصبح أجهزة تعقيم الهواتف المحمولة هي الاتجاه القادم للتكنولوجيا في زمن كورونا، ونستعرض بشكل موجز هنا خصائصها في تعقيم الهواتف والحواسيب المحمولة واللوحية.

"فون سوب 3" (3PhoneSoap)

يعتبر "فون سوب 3" من أفضل مطهرات الهواتف من حيث بساطة الاستخدام والفاعلية، حيث عرض خلال البرنامج التلفزيوني شارك تانك (Shark Tank)، ​​واختبرته قناة ديسكفري.

ويستخدم "فون سوب 3" الأشعة فوق البنفسجية لقتل 99.99% من البكتيريا والجراثيم على الهواتف الذكية، ويتميز تصميمه بمصباحين للأشعة فوق البنفسجية من الدرجة الطبية، أحدهما في القاعدة والآخر على الغطاء.

وبوضع الهاتف على لوحة كوارتز شفافة بين المصباحين، يتم تعقيم الهاتف بالكامل (أو أي عنصر آخر يوضع على اللوحة) في عشر دقائق فقط.

ويأتي الجهاز بمنفذي يو إس بي، واحد من النوع "أي" والآخر من النوع "سي"، مما يتيح لك شحن هاتفك بسهولة أثناء تعقيمه. كما تعمل منافذ "سوب فون 3" على تضخيم الأصوات من الهاتف الخلوي، مما يتيح لك سماع الإنذارات وتنبيهات الإشعار بسهولة حتى عندما يكون الهاتف داخل جهاز التعقيم.

ويأتي "سوب فون 3" متوافقا مع جميع الهواتف المحمولة تقريبا، وهو متوفر بألوان متعددة مثل الأسود والبنفسجي والفضي.

"ليدمي إل إم-بي إس-001" (LEDMEI LM-PS-001)

يستخدم هذا المعقم الأوزون لقتل ما يصل إلى 99.99% من البكتيريا على الهواتف الذكية، وهو أفضل من المطهرات التقليدية القائمة على الأشعة فوق البنفسجية، لأن الأوزون يعمل في بيئة محكمة الغلق نسبيا، مما يجعل التطهير الشامل ممكنا، كما أنه فعال في إزالة الروائح الكريهة من العفن الفطري وغيره.

ويتميز المعقم بتصميم أسطواني نصف شفاف، يسمح بوضع الهاتف في وضع رأسي، كما أنه متوافق مع جميع الهواتف الذكية الحديثة، وهو يستغرق حوالي ست دقائق لتعقيم الهاتف تماما، مع مؤشر لمعرفة وقت انتهاء التعقيم.

ويأتي هذا المطهر بسبعة خيارات مختلفة للإضاءة، وبالتالي يمكن استخدامه كضوء ليلي، كما يتميز بمنفذ يو إس بي عالمي يتيح لك شحن هاتفك الذكي أثناء تعقيمه.

"إيزي كير ستيرليزر" يقضي على 99.99% من الجراثيم على الهواتف الذكية في حوالي ست دقائق (مواقع التواصل)

"هوم سوب" (HomeSoap)

وهذا الجهاز مخصص لتعقيم جميع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، من الأواني إلى الكتب، ويمكنه بسهولة استيعاب الأجهزة اللوحية الكبيرة، بما في ذلك آيباد برو من آبل.

يستخدم "هوم سوب" الأشعة فوق البنفسجية (UV) للتخلص الآمن من 99.99% من البكتيريا المسببة للأمراض على الهواتف، مع مصباحين كبيرين للأشعة فوق البنفسجية، ويمكنه تعقيم أي جهاز في حوالي 15 دقيقة.

وهو يتميز بمصباح مؤشر أزرق لمعرفة تمام التعقيم، كما يتيح منفذ يو إس بي 2 في الجزء الخلفي من منه شحن أي جهاز أثناء التعقيم، ويأتي بضمان لمدة سنة واحدة وبلونين أبيض وأسود.

"إيزي كير ستيرلايزر" (EasyCare Sterilizer)

باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية المزدوجة، يمكن لهذا المعقم القضاء على 99.99% من الجراثيم على الهواتف الذكية في حوالي ست دقائق فقط.

كما يمكنه تطهير جميع الهواتف المحمولة بأحجام شاشة تصل إلى 6.5 بوصات، ويعمل على تطهير العناصر الأخرى مثل المجوهرات والنظارات وفرش الأسنان وأدوات المائدة والسماعات.

وبدء التعقيم به أمر بسيط، إذ يوضع الهاتف الذكي (أو أي شيء آخر) داخله ثم يغلق الغطاء المغناطيسي، وإذا ما فُتح الغطاء أثناء عملية التعقيم فإن مصابيح الأشعة فوق البنفسجية تتوقف تلقائيا من أجل السلامة. يزن هذا المطهر حوالي 290 غراما ويأتي بلونين أخضر وأبيض.