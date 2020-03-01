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غوغل "تشارك" أخيرا كوكب الأرض مع متصفحات الويب الأخرى

غوغل إيرث أصبح يعمل الآن على متصفحات فايرفوكس وأوبرا وإيدج إلى جانب كروم (بيكسابي)
غوغل إيرث أصبح يعمل الآن على متصفحات فايرفوكس وأوبرا وإيدج إلى جانب كروم (بيكسابي)
يبدو أن شركة غوغل قررت أخيرا "مشاركة" كوكب الأرض مع متصفحات الويب الأخرى، حيث بدأت بإتاحة خدمتها للخرائط الجوية لمتصفحات الويب الأخرى إلى جانب متصفح كروم.

ووفقا لمنشور الخميس من فريق"غوغل إيرث"، فإن الخدمة الشهيرة أصبحت متاحة للاستخدام في متصفحات فايرفوكس وأوبرا وإيدج.

ويأتي هذا الإصدار الرسمي بعد ستة أشهر من طرح نسخة تجريبية، كما أن الشركة تخطط أيضا لدعم متصفح أبل سفاري، لكن لم تذكر أي تفاصيل عن موعد حصول هذا الدعم.

وقال مهندس البرمجيات في "غوغل إيرث" جيسي بيك ومدير التقنية جوردون مايرز في المنشور الذي كتباه سوية، إن غوغل إيرث للويب بني باستخدام "نيتيف كلاينت"، الذي عمل فقط مع متصفح كروم. وردَا الفضل في إمكانية تشغيل غوغل إيرث على المتصفحات الأخرى إلى "ويب أسمبلي"، وهو معيار مفتوح المصدر يعمل على كافة متصفحات الويب.

وكتب فريق غوغل إيرث في تغريدة على حسابهم الرسمي "احتفالا بالسنة الكبيسة، اتخذنا قفزة إلى مزيد من المتصفحات".

يذكر أن غوغل إيرث أطلق في 2005، وكان يتطلب تطبيقا لسطح المكتب أو مكونا إضافيا (plug-in) لمتصفح الويب من أجل تشغيله، إلى أن تم إصدار نسخة الويب لمتصفح كروم في عام 2017، قبل أن تتيحه غوغل الآن لكافة المتصفحات.

المصدر : مواقع إلكترونية
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