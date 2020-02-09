لا يستطيعون إطفاء حواسيبهم.. مشكلة جديدة بويندوز 7 بعد إلغاء الدعم.. كيف تحلها؟

ذكرت تقارير عدة على الإنترنت أن خللا غريبا غير معروف المصدر أصاب أجهزة الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 7 هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على إلغاء مايكروسوفت الدعم الرسمي عن نظام التشغيل العتيد.

وأبلغ مستخدمو ويندوز 7 أنهم في كل مرة يحاولون فيها إيقاف أو إعادة تشغيل أنظمتهم يتلقون إشعارات على أجهزتهم تقول "ليس لديك إذن بإيقاف تشغيل هذا الحاسوب".

ولا يزال سبب الخطأ غير معروف حتى وقت كتابة هذا التقرير، ولكن خلال اليومين الماضيين بحث المستخدمون عن حلول للمشكلة، والخبر السار هو أنهم وجدوا حلا مؤقتا وآخر غير رسمي للمشكلة.

الحل البديل المؤقت

تم العثور على حل بسيط نشره مستخدم على موقع "ريددت" (Reddit)، ولا يتطلب أي اختراقات أو برامج نصية أو نظام تشغيل، ويمكن تنفيذه بواسطة أي مستخدم لويندوز 7.

والجانب السلبي هو أنه يتعين عليهم تكرار هذه الخطوات في كل مرة يرغبون فيها بإغلاق أجهزة الحاسوب الخاصة بهم أو إعادة تشغيلها.

الخطوة 1: إنشاء حساب مسؤول آخر.

الخطوة 2: سجل الدخول إلى هذا الحساب (أو حساب مسؤول آخر كان موجودا بالفعل على النظام).

الخطوة 3: تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساب المسؤول الافتراضي.

الخطوة 4: إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل بشكل طبيعي.

ونبه المستخدم على موقع رديت إلى أن "هذا ليس حلا دائما، إنه مجرد تحايل على المشكلة".

"ليس لديك إذن بإيقاف تشغيل هذا الحاسوب" الرسالة التي بدأت تظهر على الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 7 (مواقع التواصل)

الإصلاح غير الرسمي

تم طرح طريقة أفضل للتغلب على هذا الخطأ من قبل العديد من المستخدمين في "ريددت" وشركة دعم تكنولوجيا المعلومات "كويك هيل" (Quick Heal)، وتم تأكيد عمل هذه الطريقة من قبل العديد من المستخدمين وتتلخص في التالي:

الخطوة 1: اضغط على (Windows) + (R) لفتح نافذة (Run).

الخطوة 2: اكتب (gpedit.msc) واضغط على "إدخال".

الخطوة 3: في نافذة (Group Policy Editor) انتقل إلى: تشغيل الحاسوب، ثم إعدادات ويندوز، وبعدها إعدادات الأمان، ثم السياسات المحلية، وأخيرا خيارات الأمان.

الخطوة 4: في اللوحة اليمنى لخيار "خيارات الأمان" ابحث وانقر نقرا مزدوجا على "التحكم في حساب المستخدم واختيار تشغيل جميع المسؤولين في وضع موافقة المسؤول".

الخطوة 5: تحديد "تشغيل" في النافذة الجديدة.

الخطوة 6: أعد فتح نافذة (Run)، لكن هذه المرة اكتب (gpupdate/ force) واضغط على إدخال، وسيؤدي ذلك إلى تحديث جميع سياسات المجموعة.

الخطوة 7: إعادة تشغيل أو إيقاف النظام الخاص بك بشكل طبيعي.

وكان ويندوز 7 وصل إلى نهاية دورة حياته الرسمية في 14 يناير/كانون الثاني 2020، حيث لن يتلقى بعد ذلك التاريخ أي إصلاحات جديدة.

لكن في الشهر الماضي أجبرت مايكروسوفت على تقديم استثناء لهذه القاعدة عندما قدمت حلا لإصلاح خلل عرض خلفية الشاشة لمستخدمي ويندوز 7.

ونظرا لأن إعادة تشغيل الحاسوب أو إيقاف تشغيله أكثر أهمية من دعم خلفيات الشاشة فإن من المرجح أن تلجأ مايكروسوفت إلى بديل وتقدم تحديثا آخر.