كيف تحصل على 100 دولار من ياهو تعويضا عن اختراقاتها

وافقت ياهو، المملوكة حاليا لشركة فيرايزون، على دفع 117.5 مليون دولار كجزء من تسوية دعاوى جماعية ناشئة عن سلسلة من الاختراقات التي تعرضت لها ياهو في 2013، والتي أثرت على ثلاثة مليارات شخص، هم عدد مستخدمي خدماتها بالكامل آنذاك.

فإذا كان لديك حساب على ياهو خلال تلك الفترة، فربما تكون قد تلقيت بالفعل رسالة بريد إلكتروني هذا الأسبوع تخبرك بأنك قد تكون مؤهلا للحصول على ما يصل إلى 100 دولار تعويضا لهذا الانتهاك. وآخر موعد لتقديم المطالبات هو 20 يوليو/تموز المقبل.

والسؤال المطروح الآن هو كيف يمكن للمرء الاستفادة من اعتذار ياهو؟

يحق لأي مقيم في الولايات المتحدة كان لديه حساب في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني 2012 و31 ديسمبر/كانون الأول 2016 تقديم مطالبه عبر الموقع المخصص الذي يحتوي على معلومات عن التعويضات بلغات مختلفة ومنها اللغة العربية.

يمكن للأفراد أيضا تقديم مطالباتهم عبر البريد وعبر الإنترنت عن أي ضرر مرتبط بهذه الانتهاكات. حيث يمكن للمستخدمين الذين يمكنهم توثيق الخسائر التي تكبدوها بسبب هذه الاختراقات الحصول على تعويض يصل إلى 25 ألف دولار.

ويعتمد مبلغ التعويض على عدد المستخدمين المؤهلين الذين يتقدمون بالمطالبات خلال الفترة المذكورة. وقد يصل المبلغ إلى 358.80 دولارا إذا اختار معظم الأشخاص عدم المطالبة بالتعويض، وقد ينخفض ​​إلى بضعة دولارات إذا قدم ثلث أعضاء الدعوى الجماعية، البالغ عددهم 194 مليونا، مطالبات مالية.

واخترق مقرصنون -يرجح أنهم تابعون لدولة ما- في عام 2013 جميع حسابات ياهو البالغ عددها ثلاثة مليارات حساب، ولم تكشف الشركة عن الاختراق حتى عام 2016.

وغرمت المحكمة "ياهو" مبلغ 35 مليون دولار لفشلها في إبلاغ المستخدمين بسرعة أن معلوماتهم قد تكون سُرقت. ومع ذلك، فقد استغرق الأمر سنة كاملة أخرى قبل أن يعرف الجميع بخصوص هذا الاختراق.