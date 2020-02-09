الخبراء ينصحون بهذه الخطوات إذا أردت شراء حواسيب آبل مستعملة

تتمتع حواسيب آبل بشهرة كبيرة بسبب التكنولوجيا المتطورة والمتانة الفائقة والتصميم البسيط الجذاب، لذلك يمكن للمستخدم استثمار بعض الأموال في شراء حواسيب ماك أو حواسيب محمولة من طراز ماك بوك مستعملة بديلا عن الموديلات الجديدة باهظة التكلفة، غير أن أجهزة آبل المستعملة ليست رخيصة بطبيعة الحال.

وعلى العكس من الحواسيب الأخرى فإن أجهزة ماك التي مر على إنتاجها بضع سنوات، يمكن أن تظل باهظة التكلفة. وأوضح يوهانس شوستر (من مجلة "ماك آند آي" الألمانية) ذلك بقوله "تبلغ تكلفة الأجهزة المستعملة حوالي ثلث إلى نصف الموديلات الجديدة".

وأضاف بارسيا باشيري (من مركز حماية المستهلك بولاية بريمن الألمانية) أنه على الرغم من أن الأسعار تكون منخفضة نسبيا، فإن عملية شراء الأجهزة المستعملة تتطلب عناية واهتماما خاصين، ويجب التحقق من وصف المنتج بعناية فائقة.

وينصح بالابتعاد عن الأجهزة، التي يقتصر وصفها على معلومات مبهمة فيما يتعلق بالوظائف وعلامات التآكل، وينطبق ذلك أيضا إذا كان البائع يعرض عددا قليلا من الصور أو إذا كانت الصور المنشورة على الإنترنت تبدو بعيدة حيث قد يكون ذلك مؤشرا على الرغبة في التغطية على الخدوش أو أية أضرار أخرى.

فحص نظام التشغيل

ويتعين فحص نظام التشغيل وإلقاء نظرة مسبقة على الإعدادات، إذا كان ذلك ممكنا فقد يمكنه العثور على المعلومات المتعلقة بالقرص الصلب وذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل، ومن المستحسن إلقاء نظرة فاحصة على الإكسسوارات والملحقات التكميلية حيث يجب أن يكون كابل الشحن أصليا.

وأوضح سيباستيان شاك (من مجلة "ماك لايف") أن تزييف المنتجات يمثل مشكلة كبيرة لشركة آبل، وخاصة فيما يتعلق بالملحقات التكميلية مثل وحدة الإمداد بالطاقة وكابل المحول وخلافه، والتي يتم عرضها على متجر أمازون باعتبارها ملحقات أصلية، وقد يعتبر السعر أيضا من المؤشرات على زيف المنتجات، فعلى الرغم من أن المنتجات قد تبدو جيدة فإنها تكون مزيفة.