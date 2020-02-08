في ضربة موجعة لإنتل.. حواسيب آبل ماك بوك قد تستخدم معالجات شركة منافسة

اكتُشفت أسماء رمزية لوحدات المعالجة المسرَّعة (أي بي يو) لشركة أي أم دي في شيفرة نظام التشغيل ماك أو أس كاتالينا، مما يشير إلى تحول كبير محتمل في هذه الأجهزة التي اعتمدت لسنوات على معالجات شركة إنتل، والأسماء المكتشفة هي بيكاسو ورينوار وفان غوخ.

ووحدات المعالجة المسرعة (أي بي يو) هي نوع من المعالجات التي تختص شركة أي أم دي بتصنيعها والمصممة لتضم وحدة معالجة مركزية (سي بي يو) ووحدة معالجة رسومية (جي بي يو) في قالب واحد.

وكانت آبل أجرت بالفعل التحول من إنفيديا إلى أي أم دي بما يتعلق بمعالجات الرسوميات في 2016. وحاليا تُشحن حواسيب ماك بوك المحمولة بمعالجات إنتل (سي بي يو)، وبمعالجات رسوميات آي أم دي في حواسيب الفئة العليا بقياس 16 بوصة.

لكن إذا قررت آبل التحول بالكامل إلى أي أم دي فإن ذلك سيمثل ضربة كبيرة لشركة إنتل.

وتتمثل الميزة التي ستحصل عليها آبل من استخدام وحدة معالجة مسرعة (أي بي يو)، في زيادة كبيرة بكفاءة الطاقة وربما تخصيص شيفرة نظام التشغيل بصورة أفضل.