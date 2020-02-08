اختراق حساب فيسبوك الرسمي على تويتر

أكدت شركة تويتر -أمس الجمعة- اختراق الحسابين الرسميين لموقع فيسبوك العملاق للتواصل الاجتماعي وتطبيق ماسنجر التابع له.

ونشر الحسابان الرسميان لموقع فيسبوك وتطبيق ماسنجر على تويتر رسالة مشفرة: "مرحبا، نحن مجموعة أور ماين (OurMine)، حسنا، حتى فيسبوك قابلة للاختراق، لكن على الأقل أمنهم أفضل من تويتر".

وأرفقت مجموعة القرصنة ذلك برسالة على البريد الإلكتروني وبموقع إلكتروني للاتصال، "لتحسين أمن حساباتكم اتصلوا بنا".

لكن يبدو أن شركة فيسبوك كانت لا يزال لديها بعض السيطرة على حسباها، فحذفت التغريدة -التي نشرت خمس مرات على الأقل- بعد ثوان، وفي غضون نصف ساعة بدا أن محاولات الاختراق توقفت.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة لفترة قصيرة، "لكن قمنا بتأمينهما واستعادة الوصول إليهما".

وأضاف "فور علمنا بهذه المسألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما".

وكان حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي قد تعرض للاختراق في أغسطس/آب، مما سمح لشخص غير مخول بإرسال تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين شخص، قبل تأمين تويتر الحساب.

ويماثل ذلك الحادث عمليات قرصنة مشابهة لحسابي "الرابطة الوطنية لكرة القدم" وقناة "إي.إس.بي.إن" الرياضية في يناير/كانون الثاني الماضي. وفي تلك الحالة، أعلنت مجموعة القرصنة "أور ماين" المسؤولية عن ذلك.

وتلك المجموعة أيضا لها صلة بعملية اختراق حساب لصحيفة "نيويورك تايمز" على تويتر.