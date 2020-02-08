إصدار جديد من حزمة ليبر أوفيس المفتوحة المصدر

أعلنت شركة "دوكيومنت فاونديشن" عن إطلاق الإصدار 6.4 الجديد من حزمة البرامج المكتبية "ليبر أوفيس" المفتوحة المصدر، للحواسيب المزودة بأنظمة مايكروسوفت وندوز ولينوكس وأجهزة الماك.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الإصدار الجديد من البرامج المفتوحة المصدر يحتوي على الكثير من التحسينات الصغيرة والإصلاحات، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الجديدة التي تجعل الأعمال المكتبية أكثر راحة وإنتاجية، حيث أصبحت قوائم السياق الخاصة بالارتباطات التشعبية أكثر اتساقا وجاذبية.

ويتضمن برنامج رايتر (Writer) العديد من التحسينات المتعلقة بالتعامل مع الجداول، حيث يجد المستخدم في شريط الأدوات الجانبي الكثير من عناصر الاستعمال لتعديل الجداول على نطاق واسع، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء جداول متداخلة.

وقامت الشركة الألمانية بتوسيع وظيفة التنقيح في الإصدار 6.4 الجديد، فعند تحرير المستخدم المستندات بكثرة واستعمال وظيفة التعليق في ليبر أوفيس، يمكنه الاعتماد على وظيفة "Solved" الجديدة، حيث يتم وضع علامة تأشير على التعليق وإخفاء جميع التعليقات التي تم حلها.

كما يوفر الإصدار الجديد وظيفة معاينة الورقة الكاملة الجديدة التي تساعد المستخدم على تجنب تقسيم الجداول والرسوم البيانية على عدة صفحات، وذلك عند الرغبة في تصدير المستندات كملف "بي دي إف".

وفي برامج إمبريس (Impress) ودرو (Draw)، سهلت الشركة الألمانية ميزة استيراد ملفات "بي دي إف" وتحريرها، حيث يمكن جمع حقول النصوص تلقائيا، وبالتالي توحيدها بسهولة.

ومن ضمن الوظائف الجديدة أيضا ما يعرف باسم مولد شيفرة الاستجابة السريعة (QR Code Generator)، بالإضافة إلى تحسين إصدار الويب من ليبر أوفيس أون لاين.