لمواجهة سوني وغوغل.. إنفيديا تطلق خدمتها الخاصة لبث الألعاب

أعلنت شركة إنفيديا عن إطلاق خدمة بث الألعاب "جيفورس ناو" الجديدة، لسحب البساط من تحت أقدام الخدمات المنافسة من الشركات العالمية الأخرى مثل غوغل وسوني ومايكروسوفت.

وأوضحت الشركة الأميركية أن خدمة جيفورس ناو تعتمد على عتاد فائق الأداء في مراكز الحوسبة التابعة لها، فضلا عن أن المستخدم لم يعد بحاجة إلى ترقية أجهزة الألعاب بالعتاد الجديد، بل يمكنه استعمال أجهزة بسيطة نسبيا مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام أندرويد أو الحواسيب المحمولة أو المكتبية أو أجهزة ألعاب إنفيديا شيلد، وذلك من أجل بث صورة اللعبة من مراكز الحوسبة إلى الشاشات في المنزل؛ حيث يتم تشغيل اللعبة على حاسوب افتراضي في مركز الحوسبة.

وتوفر خدمة بث الألعاب "جيفورس ناو" للمستخدم إمكانية الاختيار بين نموذجين للوصول: الأول مجاني والثاني مدفوع، ويمكن لعشاق الألعاب من أصحاب النموذج المجاني الاستمتاع بالألعاب لمدة ساعة واحدة كحد أقصى في الجلسة الواحدة، وبعد ذلك يتعين عليهم بدء جلسة لعب جديدة.

وبالنسبة لأصحاب الاشتراكات المدفوعة، فإنهم يتمكنون من اللعب لمدة ست ساعات متواصلة، فضلا عن ميزة الوصول السريع إلى خوادم الشركة.

ومن خلال خدمة جيفورس ناو الجديدة، يتمكن عشاق الألعاب من استدعاء مكتبات الألعاب الخاصة بهم جزئيا من الشركات الأخرى، مثل "ستيم" و"يوبلاي" و"باتل دوت نت" و"إبيك"، فضلا عن دعم حوالي ألف لعبة أخرى، إلا أنه يتعين على المستخدم تثبيت اللعبة في الحاسوب الافتراضي بخدمة إنفيديا السحابية قبيل جلسة اللعب، ولا توفر شركة إنفيديا متجرا خاصا بها لشراء للألعاب.

وفي مراكز الحوسبة، يتم استعمال بطاقات الرسوميات مع معمارية إنفيديا "تورينغ"، وبالتالي يستفيد اللاعبون من تقنية تتبع الأشعة (Raytracing) مع عرض أشعة الضوء بصورة واقعية، ويتم تشغيل الألعاب بتقنية الدقة الفائقة الكاملة (فل إتش دي) وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 60 هيرتزا.