لمواجهة سوني وغوغل.. إنفيديا تطلق خدمتها الخاصة لبث الألعاب
أعلنت شركة إنفيديا عن إطلاق خدمة بث الألعاب "جيفورس ناو" الجديدة، لسحب البساط من تحت أقدام الخدمات المنافسة من الشركات العالمية الأخرى مثل غوغل وسوني ومايكروسوفت.
وتوفر خدمة بث الألعاب "جيفورس ناو" للمستخدم إمكانية الاختيار بين نموذجين للوصول: الأول مجاني والثاني مدفوع، ويمكن لعشاق الألعاب من أصحاب النموذج المجاني الاستمتاع بالألعاب لمدة ساعة واحدة كحد أقصى في الجلسة الواحدة، وبعد ذلك يتعين عليهم بدء جلسة لعب جديدة.
وبالنسبة لأصحاب الاشتراكات المدفوعة، فإنهم يتمكنون من اللعب لمدة ست ساعات متواصلة، فضلا عن ميزة الوصول السريع إلى خوادم الشركة.
ومن خلال خدمة جيفورس ناو الجديدة، يتمكن عشاق الألعاب من استدعاء مكتبات الألعاب الخاصة بهم جزئيا من الشركات الأخرى، مثل "ستيم" و"يوبلاي" و"باتل دوت نت" و"إبيك"، فضلا عن دعم حوالي ألف لعبة أخرى، إلا أنه يتعين على المستخدم تثبيت اللعبة في الحاسوب الافتراضي بخدمة إنفيديا السحابية قبيل جلسة اللعب، ولا توفر شركة إنفيديا متجرا خاصا بها لشراء للألعاب.
وفي مراكز الحوسبة، يتم استعمال بطاقات الرسوميات مع معمارية إنفيديا "تورينغ"، وبالتالي يستفيد اللاعبون من تقنية تتبع الأشعة (Raytracing) مع عرض أشعة الضوء بصورة واقعية، ويتم تشغيل الألعاب بتقنية الدقة الفائقة الكاملة (فل إتش دي) وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 60 هيرتزا.
|غوغل أطلقت خدمتها الخاصة لبث الألعاب المسماة "ستاديا" في وقت سابق من العام الماضي (رويترز)
سرعة اتصال الإنترنت
ولكي يتمكن المستخدم من عرض صورة الفيديو دون تأخير أو تشويش، فإن إنفيديا تنصح بألا تقل سرعة اتصال الإنترنت عن 15 ميغابت في الثانية، وذلك من أجل عرض الصورة بثبات بدقة 12580×720 بكسلا بمعدل 60 إطارا في الثانية.
وعند الرغبة في عرض الصور بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920×1080 بكسلا، فإن الأمر يتطلب سرعة اتصال بالإنترنت تبلغ 25 ميغابت في الثانية.
ومن الأفضل أن يكون الاتصال بجهاز الموزع (الراوتر) عن طريق كبل شبكة أو شبكة لاسلكية (دبليو لان) بواسطة نطاق موجي نشط 5 غيغاهيرتز. ومن المقرر إطلاق ألعاب بدقة 4كي وبمعدل أعلى لتنشيط الصورة في وقت لاحق من العام الجاري قد يكون في الربع الثاني من 2020.
وأعلنت إنفيديا أن قيمة الاشتراك الشهري تبلغ خمسة دولارات أميركية في أول ثلاثة شهور للمستخدمين الأوائل "فاوندرز إديشين"، لكنها لم تحدد القيمة اللاحقة للاشتراك في خدمة بث الألعاب جيفورس ناو الجديدة.
- سقوط سراقب.. تركيا تدفع بأرتال عسكرية واشتباكات عنيفة بمحيط المدينة
- مواجهات الضفة.. شهيد وإصابات بصفوف الفلسطينيين والاحتلال يعزز وجوده بالقدس
- خبر وفاته حصل على 1.5 مليار مشاهدة.. قصة البطل الذي أنذر الصين من كورونا مقابل حياته
- رفضا لخطة السلام الأميركية.. مظاهرات في أكثر من عاصمة إسلامية
- عزل وسيم يوسف يرضي الإماراتيين