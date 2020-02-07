بخطوات بسيطة.. هكذا تجري النسخ الاحتياطي لبيانات آيفون على الحاسوب

أشار خبراء تكنولوجيا المعلومات إلى أن تشفير البيانات يتطلب أن يكون مفتاح التشفير لدى المستخدم فقط، ولكن هذا لا يحدث عندما يقوم أصحاب هواتف آيفون بإجراء عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات على خدمة الحوسبة السحابية "آي كلاود"، حيث يظل مفتاح تشفير البيانات لدى شركة أبل وليس بيد المستخدم.

وللتغلب على هذه المشكلة يجب أن يقوم المستخدم بإجراء النسخ الاحتياطي المحلي للبيانات على الحاسوب الخاص به.

وتتم عملية النسخ الاحتياطي على حواسيب أبل باتباع الخطوات التالية:

1- يتعين على أصحاب أجهزة الماك المزودة بنظام كاتالينا 10.15 فتح برنامج فايندر (Finder)، أو فتح برنامج آيتيونز على أجهزة الماك المزودة بنظام موهافي 10.14 (Mojave 10.14) أو الإصدارات الأقدم أو حواسيب ويندوز.

2- وبعد ذلك يجري البحث عن الجهاز المعني بواسطة برنامج فايندر أو في برنامج آيتيونز.

3- عند العثور على هاتف آيفون المراد إجراء نسخ احتياطي لبياناته، يتعين على المستخدم تحديد خيار النسخ الاحتياطي تحت قائمة "عام" ثم تفعيل البند "النسخ الاحتياطي لجميع بيانات آيفون على جهاز الماك"، مع ضرورة اختيار بند "تشفير النسخ الاحتياطي المحلي" (Encrypt local Backup) مع تعيين كلمة مرور آمنة.

4- ويتعين على المستخدم أيضا الاحتفاظ بكلمة المرور هذه في مكان آمن، لأنه في حالة فقدانها لن تكون هناك أية إمكانية لاستعادة البيانات.