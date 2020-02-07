بعد يوم من طرحه للبيع.. فشل ذريع بهاتف موتورولا القابل للطي

طرحت شركة موتورولا أمس هاتفها الجديد "رازر" للبيع، مما يتيح للراغبين تجربة النسخة العصرية القابلة للطي بالكامل من هذا الهاتف الكلاسيكي الشهير. ومع ذلك فإن اختبارا جديدا للمتانة أثار شكوكا جدية حول طول عمر الهاتف الذي يكلف 1500 دولار.

واستخدم موقع "سي نت"، المعني بشؤون التقنية، جهاز طي آلي لمعرفة عدد المرات التي يتحمل فيها موتورولا رازر الطي قبل أن تظهر عليه علامات التأثر. ولسوء الحظ ظهر أنه لا يتحمل كثيرا، حيث أصبح من المستحيل تقريبا طيه بعد تسجيله 27 ألف عملية طي، وهو ليس بالعدد الكبير.

وكان موقع سي نت أجرى أيضا الاختبار ذاته على هاتف سامسونغ القابل للطي غلاكسي فولد في العام الماضي، وسجل الهاتف 120 ألف عملية طي قبل أن تظهر عليه علامات الضرر.

وكما يشير موقع "إنغادجيت"، المعني بشؤون التقنية، فإن دراسة نشرت بصحيفة نيويورك بوست تقول إن المواطن الأميركي يتفحص هاتفه بمعدل ثمانين مرة يوميا، وعلى فرض فتح رازر بهذا المعدل فإن الجهاز سيظل صالحا للاستخدام لمدة 337.5 يوما فقط قبل أن تبدأ علامات الضرر بالظهور عليه.

وبالطبع، فإن رازر يملك أيضا شاشة خارجية يمكن تفقدها من أجل معلومات معينة دون فتح مفصل الهاتف، مما يعني أن صلاحية استخدامه دون ضرر قد تتجاوز حاجز السنة.

ويشار إلى أن خصائص هذا الاختبار الذي أجراه موقع سي نت يجعل الهواتف تتعطل بشكل أسرع مما ينبغي. فجهاز "فولد بوت" المستخدم في الاختبار يكرر فتح وإغلاق الهاتف مما يولد حرارة عالية تسبب ضررا أكبر، مقارنة بالعدد ذاته من فتح الهاتف وطيه لكن في فترة زمنية أطول، ورغم عدم تعديل جهاز "فولد بوت" بشكل كامل للاستخدام مع هاتف رازر، لكن سي نت لا يزال واثقا من أن اختباره مفيد.

من ناحية أخرى، قد يكون لدى هاتف موتورولا رازر مشاكل أخرى، حيث وجد البعض أن المفصل يصدر ضجيجا غريبا، كما وجد اختبار آخر أن لدى الهاتف عمر بطارية قصير نسبيا، وفقا لموقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية.