بقيادة هواوي.. تحالف شركات صينية لتطوير متجر تطبيقات يتحدى غوغل بلاي

تضافرت جهود كل من شركات هواوي وشياومي وأوبو وفيفو الصينية لبناء منصة للمطورين خارج الصين، من أجل تحميل التطبيقات إلى متاجر تطبيقاتها بشكل متزامن، في خطوة يقول محللون إنها تهدف إلى الحد من هيمنة متجر غوغل بلاي.

وتعمل الشركات الأربع على مواجهة العراقيل بتطوير منصة تعرف باسم "تحالف خدمة المطورين العالمي" (جي.دي.إس.أي)، تهدف إلى التسهيل على مطوري الألعاب والموسيقى والأفلام والتطبيقات الأخرى، تسويق تطبيقاتهم في الأسواق العالمية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن أشخاص لديهم معرفة بهذا الأمر.

وقالت المصادر إن الهدف كان في البداية إطلاق المنصة في مارس/آذار، رغم أن من غير الواضح كيف سيتأثر هذا الموعد بتفشي فيروس كورونا الجديد.

ويقول موقع ويب أولي إن المنصة ستغطي في البداية تسع "مناطق" منها الهند وإندونيسيا وروسيا.

وقد أكدت أوبو وفيفو (المملوكتان لشركة بي.بي.كي إليكترونيكس الصينية) وشياومي أنها انضمت إلى تطوير المنصة، كوسيلة لتحميل التطبيقات إلى متاجر تطبيقاتها في وقت متزامن.

وقال متحدث باسم شياومي إن التحالف لا يهدف إلى تحدي غوغل، ونفى صلة هواوي بذلك، لكن أوبو وفيفو لم تذكرا هواوي في بياناتهما، في حين رفضت هواوي التعليق، كما رفضت غوغل طلبا مماثلا لوكالة رويترز.

يذكر أن غوغل -التي حظرت خدماتها في الصين- جنت في 2019 نحو 8.8 مليارات دولار على مستوى العالم من متجر تطبيقاتها "غوغل بلاي"، وفقا لكاتي وليامز المحللة في شركة سنسور تاور، كما تبيع الشركة محتوى -مثل الأفلام والكتب والتطبيقات- على متجرها مقابل عمولة نسبتها 30%.

وتقول نيكول بينغ نائبة رئيس شركة كاناليز لشؤون الأجهزة المتنقلة، إنه "بتشكيل هذا التحالف فإن كل شركة تتطلع إلى الاستفادة من مزايا الشركات الأخرى في المناطق المختلفة، مع قاعدة المستخدمين القوية لشياومي في الهند، ولفيفو وأوبو في جنوب شرق آسيا، ولهواوي في أوروبا".

وتضيف أنه من ناحية ثانية، سيتيح هذا التحالف للشركات الصينية البدء في بناء قدر أكبر من القوة التفاوضية ضد غوغل.

ووفقا لشركة الاستشارات العالمية "آي.دي.سي"، فإن الشركات الأربع شكلت مجتمعة 40.1% من إجمالي شحنات الهواتف العالمية في الربع الأخير من عام 2019.

وفي حين تتمتع كل من أوبو وفيفو وشياومي بإمكانية الوصول الكامل إلى خدمات غوغل في الأسواق الدولية، فإن شياومي فقدت هذه الميزة في الأجهزة الجديدة العام الماضي، بعدما منعت الولايات المتحدة المزودين الأميركيين من بيع الشركة الصينية السلع والخدمات بذريعة المخاوف الأمنية.

ويرى محللون أن منصة "جي.دي.إس.أي" قد تكون قادرة على جذب بعض مطوري التطبيقات، من خلال توفير قدر أكبر من التعرض للمستخدمين مقارنة بمتجر غوغل بلاي المزدحم بالفعل، ويمكن للمنصة الجديدة أن توفر لهم حوافز مالية أفضل.

وتقول وليامز إنه من خلال تسهيل الأمر على المطورين لزيادة وصولهم إلى متاجر تطبيقات متعددة، فإن هواوي وأوبو وفيفو وشياومي ستجذب المزيد من المطورين، وفي نهاية المطاف المزيد من التطبيقات.

ومع ذلك، ترى بينغ أن إدارة التحالف قد تشكل تحديا لهذه الشركات، حيث "من الصعب تحديد الشركة التي تملك ثقلا أكبر وتستثمر أكثر في المنصة. فنحن لم نر نموذج التحالف يعمل جيدا في الماضي".