هل بدأت الحرب؟.. عمالقة الهواتف الصينية يتحدون غوغل بمتجر تطبيقات جديد

كشف النقاب مؤخرا عن تحالف قوي يضم كبار مصنعي الهواتف الصينية في مواجهة هيمنة متجر غوغل للتطبيقات، وذلك في خطوة وصفت بأنها تهدف لكسر سيطرة غوغل على سوق التطبيقات.

وتتعاون كل من شياومي وهواوي وأوبو وفيفو لتكوين منصة للمطورين خارج الصين لتحميل التطبيقات على جميع متاجر التطبيقات الخاصة بها في وقت واحد، في خطوة يقول محللون إنها تهدف إلى تحدي هيمنة متجر "غوغل بلاي" (Google Play).

وتعمل الشركات الأربع على حل المشاكل فيما بينها والاتحاد تحت مسمى "تحالف خدمات المطورين العالمية" (Global Developer Service Alliance) أو ما يعرف اختصارا بـ"جي دي إس أي".

وتهدف المنصة إلى تسهيل عمل مطوري الألعاب والموسيقى والأفلام والتطبيقات الأخرى، لتسويق تطبيقاتهم في الأسواق الخارجية على هواتف هذه الشركات الأربع.

وقالت المصادر إن منصة تحالف "جي دي إس أي" كان من المقرر أن تنطلق في مارس/آذار المقبل، لكن ليس من الواضح كيف سيتأثر ذلك الموعد بتفشي فيروس كورونا الأخير.

ويقول موقع ويب تابع للتحالف الصيني إن المنصة ستغطي في البداية تسع مناطق، منها الهند وإندونيسيا وروسيا، ورفضت جميع الشركات الأربع التعليق على هذه القصة لوكالة رويترز.

وقالت المحللة في شركة "سينسور سينسور" (Sensor Sensor) كاتي وليامز إن غوغل -التي تم حظر خدماتها في الصين- حصلت في عام 2019 على حوالي 8.8 مليارات دولار على مستوى العالم من متجر غوغل بلاي.



وتبيع غوغل أيضا محتوى مثل الأفلام والكتب والتطبيقات في متجرها، وتجمع عمولة بنسبة 30%.

هواوي تعمل أيضا على الابتعاد عن غوغل من خلال تطوير نظام تشغيل "هارموني أو إس" (رويترز)

الشركات الأربع قوة لا يستهان بها

وشكلت الشركات الأربع مجتمعة 40.1% من شحنات الهواتف العالمية في الربع الأخير من عام 2019، وفقا لشركة "آي دي سي" الاستشارية.

وتتمتع كل من أوبو وفيفو وشياومي بإمكانية الوصول الكامل إلى خدمات غوغل في الأسواق الدولية، في حين أن هواوي فقدت هذه الميزة على هواتفها الجديدة العام الماضي بعد أن منعت الولايات المتحدة الموردين الأميركيين من بيع السلع والخدمات إليها بذريعة تهديد الأمن القومي.

وقال محلل الهواتف الذكية لدى "آي دي سي" ويل وونج إن "البائعين الصينيين يحاولون الحصول على حصة أكبر من البرمجيات والخدمات مع تباطؤ مبيعات الأجهزة".

وأضاف أن "متجر التطبيقات والتطبيقات السابقة التحميل والإعلانات والألعاب هي مجالات يمكن أن تحقق إيرادات جديدة".

وتعمل هواوي أيضا على الابتعاد عن غوغل من خلال تطوير نظام تشغيل "هارموني أو إس" (Harmony OS) الخاص بها كبديل لنظام أندرويد من غوغل الذي حظر عليها استخدامه أيضا.

ويظهر في موقع تحالف "جي دي إس أي" على الإنترنت شعار "وانكا" (Wanka)، وهو نظام تشغيل أساسي لنظام أندرويد مدرج في هونغ كونغ بجوار معلومات جهة اتصال للأمانة العامة للتحالف "جي دي إس أي".

وقال محللون إن التحالف الجديد قد يكون قادرا على جذب بعض مطوري التطبيقات من خلال توفير منصة جديدة للتطبيقات، ويمكن للنظام الجديد أن يوفر حوافز نقدية أفضل.

ومع ذلك، يرون أن إدارة التحالف قد تشكل تحديا للشركات الأربع، لأنه من الصعب تحديد الشركة التي لديها الثقل الأكبر على المنصة، مما قد يؤثر لاحقا على تطور المنصة وزيادة الاستثمار فيها.