براءة اختراع كشفتها.. تعرف إلى خطط آبل لهاتف قابل للطي

براءة الاختراع تكشف آلية مفصلية جديدة تضمن بقاء الشاشة المرنة آمنة في مكانها دون أي تجعد (ماك رومرز)

ولطالما كانت تصميمات المفاصل مصدرا دائما للمشاكل بالنسبة للطرز الأولى من الهواتف والحواسيب اللوحية المنطوية. وقد أظهر هاتف سامسونغ القابل للطي غالاكسي فولد تجعدا عند فتحه وفجوة كبيرة عند طيه، كما أظهر هاتف هواوي مايت إكس تجعدا ملحوظا عند فتحه.

والهاتف المنطوي الوحيد الذي يبدو جيدا حتى الآن هو موتورولا رايزر، على الرغم من أنه لا يُعرف بعد كيف ستكون حاله على المدى الطويل في العالم الواقعي. ويبدو أن هاتف سامسونغ غالاكسي زد فليب يملك مفصلا أعيد تصميمه، بحيث يتخطى مشكلة تجعد الشاشة عند طيها، رغم أن الجهاز لم يطرح بعد لاختباره عمليا.

أما مايكروسوفت فقد تجنبت هذه المشكلة تماما من خلال اتباع نهج الشاشة المزدوجة بدلا من شاشة واحدة قابلة للطي، وذلك في هاتفيها "سيرفس ديو" و"سيرفس نيو"، وهما جهازان يبدو أنهما يتمتعان أيضا بتصميم مفصل متين.

ولهذا فإن من الطبيعي أن تستغرق آبل وقتا في البحث الجاد قبل الخروج بهاتف قابل للطي ناجح، حيث يعد تصميم المفصل ضروريا للحصول على تجربة جيدة مع مثل هذه الأجهزة.