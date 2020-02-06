احتفالا بعيد ميلادها 15.. تغيير كبير بخرائط غوغل يهدد المنافسين

أعلنت شركة غوغل الخميس إطلاق تحديث كبير لخدمة الخرائط التابعة لها، وذلك احتفالا بمرور 15 عاما على إطلاق الخدمة التي تمكنت خلال السنوات الماضية من تغيير مفهوم الخريطة لدى كثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقالت غوغل في تدوينة لها إنه اعتبارا من اليوم الخميس ستحصل أيقونة خرائط غوغل على مظهر جديد، كما سيحصل التطبيق على خمس تبويبات تظهر أسفل الشاشة، وهي: استكشاف (Explore)، والتنقل (Commute)، والمحفوظات (Saved)، وساهم (Contribute)، والتحديثات (Updates).

وأضافت عملاقة التقنية الأميركية أنه "مع أكثر من مليار مستخدم يستعينون بخرائط غوغل لرؤية واستكشاف العالم، نحتفل بميلادنا 15 مع مظهر جديد، وتحديثات على المنتج مبنية على تعليقاتكم".

ويتيح تبويب (ساهم) الجديد للمستخدمين إضافة المعلومات إلى الخرائط، أما تبويب (المحفوظات) فيسمح بالوصول إلى المواقع التي يود المستخدم حفظها لتسهيل الوصول إليها. ويزود تبويب (التحديثات) بالمواضيع الأكثر تداولًا على خرائط غوغل في الموقع الجغرافي.

واحتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاق خرائط غوغل، أضافت أيقونة سيارة ذات طابع احتفالي، وهي ستكون متاحة في الخرائط لبعض الوقت.

ومن المزايا الجديدة إظهار خطوط النقل العام التي توفر دعما لذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم النساء الذي يظهر وسائل النقل التي توفر أقساما خاصة بالنساء، بالإضافة إلى ميزة تظهر للمستخدم وسائل النقل التي توفر حماية أمنية.

ويمكن تنزيل النسخة الأحدث من تطبيق خرائط غوغل لنظام أندرويد من متجر "غوغل بلاي"، ولنظام "آي أو إس" من متجر "آب ستور".

قلق المنافسين

تثير هذه الخطوة قلق تطبيقات البحث المحلية مثل زوماتو (Zomato)، وبوكنغ (Booking)، ويلب (Yelp)، وغيرها من الشركات التي اتهمت غوغل باستخدام سيطرتها على محرك البحث بشكل غير صحيح لتعميم أدواتها الجديدة، مثل مقارنة المطاعم وحجز التذاكر.

وتسعى الشركة إلى جني الأرباح من هذا الاستثمار عن طريق زيادة مبيعات الإعلانات عبر خرائط غوغل، فوجود مستخدمين قادرين على الاعتماد عليها للحصول على بيانات عن الأماكن والطرق سيزيد فرص الإعلان.

وتزعم بعض التطبيقات الخاصة بالملاحة ومعلومات الأعمال المحلية أن لديها بيانات أفضل من غوغل، لكن بصمة غوغل العالمية، بالإضافة إلى قدرتها على ربط بيانات المستخدم؛ هي ما يعطيها قدم السبق في هذا المضمار.